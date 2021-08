Para muitos portugueses, férias de verão são sinónimo de descontração total num qualquer local paradisíaco em Portugal. Para outros, a ideia de ficarem sempre no mesmo local, durante 1 a 2 semanas, é algo impensável. A ideia de poderem viajar com total liberdade, por vários destinos dentro do país, em permanente contacto com a natureza, é o que os move, e a melhor forma de o fazer é, sem dúvida, com uma autocaravana.

Para quem sonha com a ideia de um dia adquirir uma autocaravana, há alguns aspetos a ter em conta antes de tomar uma decisão. Critérios como o número de pessoas que irão participar habitualmente nas viagens (a solo, em casal ou em família), o nível de conforto desejado e, claro, o orçamento disponível, devem ser tidos em consideração na escolha da autocaravana ideal. No caso do último critério, o orçamento, o Banco Credibom poderá ser uma ajuda essencial, através da disponibilização de várias soluções de financiamento que lhe permitirão concretizar o seu sonho de uma forma rápida e simples.

Para o ajudar na tarefa dos percursos, deixamos neste artigo 3 roteiros para viagens de autocaravana de norte a sul de Portugal. Esperamos que possa usufruir destas sugestões já este verão!

À descoberta do Norte de Portugal

Para quem procura paisagens cobertas de verde e uma das mais ricas coleções de Património cultural e arquitetónico do país, o Norte de Portugal será o destino indicado para uma viagem de autocaravana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Caminha

Esta viagem por terras nortenhas começa no extremo norte do país, em Caminha. Aqui, sugerimos uma visita aos vários monumentos espalhados pela cidade como o Castelo e as suas muralhas, a Torre do Relógio ou o Chafariz do Terreiro. Rodeada por mar, rios e serra, a beleza natural da região revela-se através das águas tranquilas dos rios Minho, Coura e Âncora, dos mantos verdes que cobrem a Serra d’Arga ou dos areais das praias de Vila Praia de Âncora, Foz do Minho ou Moledo.

O que comer: A proximidade ao rio e mar fez de Caminha um destino ideal para os amantes de peixe. A lampreia, a solha seca frita, o arroz de sável ou a parrilhada de Peixe são alguns dos pratos mais populares da região. No interior, o destaque vai para os pratos de carne, destacando-se o cabrito à Serra d’Arga, o sarapatel de cabrito e os enchidos de porco.

Douro

A estrada nacional N222, considerada uma das mais belas e melhores estradas do mundo, não poderia faltar neste roteiro de autocaravana pelo norte de Portugal. O troço que liga a Régua a Pinhão é particularmente apreciado pela sua proximidade ao rio Douro. Aproveite para contemplar a beleza das paisagens locais, marcadas por exuberantes vinhas que cobrem na totalidade as encostas das serras de xisto, e inclua uma visita ao belíssimo Miradouro de São Leonardo de Galafura, a Aldeia Vinhateira de Barcos e Peso da Régua.

O que comer: A nível gastronómico, além de uma prova de vinhos, sugerimos que não saia da região sem provar o anho assado com arroz de forno, milhos de entrecosto, ou o arroz de lampreia.

Guimarães

Para uma imersão nas origens de Portugal, é obrigatória uma passagem pela histórica cidade de Guimarães, também conhecida como o “Berço de Portugal”. Inclua na sua passagem pela cidade uma visita ao Castelo, ao Paço dos Duques de Bragança, à Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Santos Passos, ao Largo da Oliveira e ao Largo do Toural.

O que comer: Pratos como os rojões, o arroz de pica no chão ou o cabrito assado são algumas das iguarias que poderá provar numa visita a Guimarães. Termine a refeição com algumas tortas de Guimarães ou umas douradinhas para satisfazer o seu lado mais doce.

Parque Nacional Penede Gerês

Da herança cultural e histórica de Portugal, seguimos para um dos seus maiores paraísos do ponto de vista de beleza natural: o Parque Nacional Peneda Gerês. Os amantes de atividades ao ar livre encontram no Gerês o ponto alto deste roteiro de autocaravana pelo Norte de Portugal. Aqui, esperam-no imponentes cascatas, aldeias paradas no tempo, bosques de carvalhos e águas termais.

Equipe-se com os seus melhores sapatos de caminhada e parta à descoberta de locais inesquecíveis como as aldeias de Pitão das Júnias, Lindoso e Soajo, as cascatas do Arado, Pincães ou Portela do Homem, e de lagoas como o Poço Azul ou a Lagoa dos Druidas.

O que comer: Para rechear o estômago, nada como um arroz de lampreia, anho assado, arroz de sarrabulho ou um arroz de forno à Antiga.

Do mar à Serra, no Centro de Portugal

Preenchida por paisagens banhadas pelo mar e alguns dos monumentos mais imponentes do país, a região Centro de Portugal oferece um pouco de tudo para todos os gostos.

Peniche

Este roteiro de autocaravana pelo centro de Portugal tem início em Peniche, terra do surf e do peixe, onde o oceano Atlântico ocupa lugar de destaque. Se os desportos aquáticos fazem parte da sua lista de preferências, aproveite para apanhar alguns dos melhores tubos da Europa na Praia de Supertubos ou umas ondinhas perfeitas no Baleal. Agora no verão, poderá ainda aproveitar para visitar a natureza selvagem do arquipélago das Berlengas, caso o mar e o tempo assim o permitam.

O que comer: Sendo esta a terra do peixe, não saia de Peniche sem se deliciar com um peixe grelhado, uma caldeirada à Peniche à Pescador, um alfaquique de Peniche com açorda de ovas ou uns pastelinhos de polvo. Para a sobremesa, experimente os típicos pastéis de Peniche ou os esses.

Alcobaça

Conhecida pelo Mosteiro ou Real Abadia de Santa Maria, datado do século XII, que muito contribuiu para o seu desenvolvimento, Alcobaça oferece aos seus visitantes uma viagem atrás no tempo. Além do Mosteiro, inclua ainda no seu roteiro um passeio pelo seu centro histórico, uma subida ao Castelo para admirar a vista e uma visita ao Parque dos Monges.

O que comer: Na hora da refeição, aproveite para experimentar alguns pratos típicos, como o frango na púcara ou o cherne à Frei João. O destaque especial vai para a incrível doçaria conventual pela qual a zona é conhecida. O pudim de ovos de frades, as trouxas de ovos ou as grades de Alcobaça saberão a paraíso, caso tenha um apetite particular por doces.

Batalha

Continuando a rota das cidades-lar de Monumentos Património Mundial, a sua viagem segue em direção a Batalha. Tal como Alcobaça, o desenvolvimento da cidade teve origem na construção de um famoso Mosteiro, neste caso, o Mosteiro da Batalha, datado do século XIV. Alguns dos locais mais interessantes na zona, além do Mosteiro, são a Pia do Urso (hoje um parque temático e sensorial), as Grutas da Moeda e o Parque Natural das Serras D’Aire e Candeeiros, cuja ocupação remonta à pré-história.

O que comer: Na gastronomia, são de destacar alguns pratos típicos, como a sopa de verde ou o tachadéu, uma fritada de porco em tacho de barro. Se as suas preferências se viram mais para o peixe, sugerimos que dê uma hipótese às tibornadas assentes em bacalhau assado com batatas a murro.

Coimbra

A eterna cidade dos estudantes não poderia faltar neste roteiro de autocaravana pelo centro de Portugal. Passear pelo centro histórico de Coimbra é sempre fonte de momentos memoráveis. O Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, o Museu Nacional de Machado Castro, a Universidade (onde se destaca a Biblioteca Joanina) e a Sé Velha são apenas alguns dos locais a não perder.

O que comer: Uma visita a Coimbra não estaria completa sem uma degustação de alguns dos seus pratos típicos, como o arroz de lampreia, o leitão assado ou a chanfana. Na área dos doces, reina também a doçaria conventual com iguarias como os pastéis de Santa Clara, o pudim das clarissas ou as arrufadas.

Aveiro

Aveiro, também conhecida como a “Veneza Portuguesa”, fecha o roteiro do centro da melhor forma. Um passeio pelos seus canais, uma visita à Ria de Aveiro (que também poderá percorrer de bicicleta através da Via Ecológica Ciclável) e à Praia da Costa Nova, conhecida pelas suas casas decoradas com riscas coloridas, são de inclusão obrigatória.

O que comer: Delicie-se com pratos que têm a enguia como base, como a caldeirada de enguias ou as enguias de escabeche, ou outros como a espetada de Mexilhão e a raia em molho pitau. Quase não precisamos de referir os ovos moles, um dos ex-libris da doçaria regional local.

Na rota das tradições alentejanas

O roteiro de autocaravana pelo sul do país centra-se no Alentejo interior, uma opção perfeita para quem procura descobrir um pouco mais sobre as tradições e costumes de uma zona conhecida pela sua tranquilidade e autenticidade.

Évora

Esta viagem pelo Alentejo inicia-se em Évora, uma das cidades portuguesas mais fascinantes do ponto de vista cultural. Descubra monumentos únicos como o Templo Romano (também conhecido por Templo de Diana), Património Mundial desde 1986; a Capela dos Ossos; e a Sé Catedral. Na Praça do Giraldo, encontrará diversas esplanadas, onde poderá descansar um pouco a meio do passeio.

O que comer: Para início deste roteiro gastronómico pelo Alentejo, sugerimos que dê uma chance a pratos como o ensopado de borrego, a sopa de cação ou os pézinhos de coentrada. Na hora da sobremesa, será difícil resistir a uma encharcada do Convento de Santa Clara ou a um queijinho do céu de Mora, alguns belos exemplos da doçaria conventual local.

Arraiolos

Com Évora visitada, está na hora de seguir em direção à vila de Arraiolos. Conhecida pelos seus míticos tapetes cujas origens remontam à época da ocupação árabe em Portugal, Arraiolos é um destino a não perder numa viagem pelo Alentejo. O seu castelo circular, localizado no topo do Monte de São Pedro, o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos e a Praça do Município são alguns dos locais que não deve deixar de juntar ao seu roteiro.

O que comer: À hora da refeição, pratos típicos como os secretos de porco preto com migas de espargos, a empada de Arraiolos e os pastéis de toucinho deixá-lo-ão com memórias deliciosas desta vila preenchida por um vasto casario branco.

Mourão

De Arraiolos seguimos para o Baixo Alentejo, para terras banhadas pelo maior Lago Artificial da Europa: o Alqueva. Palco da Batalha de Mourão, que opôs portugueses e castelhanos durante a Guerra de Sucessão de Castela, a vila de Mourão, apesar de pequena, é um local a visitar. Aproveite para descobrir o Castelo, que lhe oferece vistas sem igual sobre a zona envolvente, assim como o Museu da Luz, que o levará a conhecer as transformações decorridas na paisagem desde a construção da Barragem do Alqueva.

Em dias de maior calor, a Praia Fluvial de Mourão, localizada numa pequena ilha em pleno lago, preenchida por areia e relva, será o refúgio perfeito para uns mergulhos na água fresca. Caso seja adepto de caminhadas, aproveite para se aventurar pelo percurso pedestre “Pelo Património Vivo de Mourão”, que, ao longo de 8 km, lhe mostrará alguns dos principais monumentos da vila.

O que comer: Numa passagem pelos excelentes restaurantes de Mourão, delicie-se com alguns dos mais típicos pratos alentejanos, como o cozido de grão, o ensopado de borrego ou a sopa da panela.

Monsaraz

Ainda em terras do Alqueva, há um outro destino de visita obrigatória: a vila medieval de Monsaraz. Vencedora da categoria “Aldeias Monumento”, em 2017, a vila é garantia de uma viagem instantânea no tempo. O Monumento de Homenagem ao Cante Alentejano recebe os visitantes que, a partir daqui, avançam em direção às muralhas que, ainda hoje, escondem as casas caiadas de branco e ruas empedradas que caracterizam Monsaraz.

O Castelo de Monsaraz, de onde poderá admirar uma vista sem igual sobre o lago e as terras por ele banhadas, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lagoa e as várias lojas de artesanato espalhadas pela vila são alguns dos locais a incluir neste roteiro. Caso precise urgentemente de dar um mergulho, faça um desvio até à Praia Fluvial de Monsaraz. Tal como na Praia de Mourão, aqui encontra um vasto areal e excelentes infraestruturas para um dia bem passado junto à água.

O que comer: Se não chegou a ter a oportunidade de experimentar pratos como o ensopado de borrego ou o cozido de grão em Mourão, poderá fazê-lo em Monsaraz, num dos seus muitos excelentes restaurantes. Acrescente à lista as migas de bacalhau, e para sobremesa delicie-se com as encharcadas ou o bolo rançoso.

Estas sugestões dão-lhe a oportunidade de explorar alguns dos locais mais bonitos de Portugal. No entanto, a grande vantagem de viajar de autocaravana é a liberdade que tem, pelo que deixe sempre espaço para a espontaneidade, para aproveitar ao máximo a experiência. Quantas vezes já deixou passar a oportunidade de conhecer os tesouros escondidos que o nosso país tem. Parta à descoberta com o melhor que temos cá dentro. Se precisar de ajuda para arrancar para o descanso merecido, fale com o Credibom, está sempre consigo mesmo nas férias!

Saiba mais em

Coragem para Sonhar