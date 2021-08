A vacinação em modo “Casa Aberta”, que permite dirigir-se a um centro de vacinação sem uma marcação, está a partir desta segunda-feira disponível para as pessoas a partir dos 25 anos. Quem quiser usufruir da modalidade terá, no entanto, de pedir uma senha digital, que está em vigor na “esmagadora maioria” dos centros de vacinação contra a Covid-19 do continente.

Em comunicado, a taskforce para a vacinação informa que o sistema de senhas vai “permitir aos utentes evitar a espera numa fila para ser vacinado”. Para pedir a senha, disponível apenas na vacinação em “Casa Aberta”, o utente tem de aceder ao portal criado para o efeito e tirar uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, “obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência”. Os horários podem ser consultados neste link.

A taskforce indica que o utente deve ter em atenção os seguintes aspetos:

1. Antecipadamente consultar o portal da afluência (disponível aqui) e verificar se o centro de vacinação pretendido tem o semáforo verde;

2. Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista;

3. As segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

A taskforce acrescenta que, na “Casa Aberta”, vai deixar de existir a restrição da vacina da Janssen. No mesmo comunicado, lembra que o autoagendamento está disponível para utentes com idades iguais ou superiores a 18 anos.