Centenas de adeptos do Paris Saint-Germain e fãs de Lionel Messi juntaram-se esta segunda-feira no Parque dos Príncipes, esperando que o jogador argentino desse o ar da sua graça, depois de a imprensa desportiva ter dado quase como certo a contratação do craque pelo PSG. Enquanto os fãs gritam por Messi, o futebolista continua, porém, ainda a bons quilómetros de distância — em Barcelona, mais concretamente — onde foi filmado esta tarde, em casa, de calções de banho.

"Messi Messi Messi" chants all over Paris ???????????? pic.twitter.com/x3rFRQerDq — TM (@TotalLeoMessi) August 9, 2021

Lionel Messi seria esperado em Paris ainda na noite de domingo, poucas horas depois da sua despedida do Barcelona, ​​mas o argentino não apareceu. E quando finalmente se esperava que Messi chegasse, esta segunda-feira, para assinar contrato com o PSG, parece que o jogador (e o clube francês) voltou a trocar as voltas aos fãs e continua na sua residência. O site britânico Football Daily tem estado à porta da casa do jogador em Barcelona e conseguiu apanhar Messi em calções de banho no seu jardim, contrariando assim a ideia de que estaria a caminho de Paris.

???????? Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona – after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz — Football Daily (@footballdaily) August 9, 2021

O Le Parisien, que tem estado a acompanhar de perto a emoção dos fãs e os eventuais avanços na contratação, refere que existe alguma agitação no Parque dos Príncipes, e que não é causada apenas pelos adeptos. O jornal francês revela que os lugares do parque de estacionamento em redor estão a ser vedados e estão a decorrer manobras de manutenção do relvado e das instalações do estádio — o que poderá ser sinal de que algo pode estar iminente.

❌ Les parkings sont en train d’être barrés aux alentours du Parc des Princes ! ???? La pression monte pour la venue de Messi ! pic.twitter.com/M4qjzY4u24 — Media Parisien (@MediaParisien) August 9, 2021

Outras centenas de fãs juntaram-se no domingo também junto ao aeroporto Le Bourget para apanharem Lionel à chegada, mas várias fontes avançam que, de facto, o internacional argentino só aterra em Paris na terça-feira.

Foi na quinta-feira passada que o FC Barcelona anunciou que o jogador argentino não iria continuar em Camp Nou. A despedida de Messi do clube catalão foi emotiva, com direito a lágrimas durante a conferência de imprensa que marcou a saída do craque que admitiu “não saber muito bem o que dizer”.

O ex-jogador do Barcelona diz ter sido “muito difícil” sair “depois de uma vida”, isto porque Messi jogou durante mais de 20 anos no clube catalão. “Não estava preparado. O ano passado estava, sabia o que tinha de dizer, mas este ano não. Estávamos convencidos de que iria ficar aqui, em casa. Era o que mais queríamos”, afirmou.

O Paris Saint-Germain (PSG) já terá confirmado aos jogadores e aos trabalhadores do clube a possível chegada de Lionel Messi a Paris e o acordo estará preso apenas por pormenores, nomeadamente o salário, aquilo que levou o Barcelona a não conseguir manter o craque argentino.