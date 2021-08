O concurso para a empreitada de melhoria dos acessos ferroviários ao Porto de Setúbal deverá ser lançado este ano e representará um investimento de cerca de 20 milhões de euros, informou esta segunda-feira as Infraestruturas de Portugal (IP).

Os detalhes para a concretização do projeto foram oficializados hoje, num acordo de cooperação assinado entre a IP e Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS).

Segundo uma nota da IP enviada à agência Lusa, o projeto de melhoria dos acessos ferroviários à zona do Porto de Setúbal contempla um conjunto de intervenções de melhoria operacional e tem como objetivo “maximizar a operacionalidade das infraestruturas e a eletrificação das linhas até ao interior dos terminais”.

Na nota é ainda explicado que a intervenção, estimada em cerca de 20 milhões de euros, vai permitir aumentar a capacidade de receção e do tamanho dos comboios de e para o Porto, reduzir os custos de operação e as manobras, reforçando a segurança da circulação ferroviária.

Com este projeto dá-se continuidade à estratégia de modernização do Porto de Setúbal, cujos principais investimentos consistiram na melhoria das acessibilidades marítimas e na implementação da JUL [Janela Única Logística], permitindo consolidar e alargar o ‘hinterland’ do Porto de Setúbal a Espanha […]”, é referido na nota.