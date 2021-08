DGS. Média de óbitos a sete dias passou os 15, não acontecia desde meados de março

O grupo etário com mais casos de infeção é o dos 20-29 anos, com 290 casos registados, quase um quarto de todos os casos no país. Com o grupo etário dos 10-19 anos (232 casos de infeção) e dos zero aos nove anos (88), representam cerca de metade dos casos nas últimas 24 horas.

Cada um dos grupos acima dos 30 anos têm gradualmente (e comparativamente) menos casos: 158 na casa dos 30 anos, 117 na casa dos 40, 78 para quem tem entre 50 e 59 anos, 70 para quem tem mais de 60 e menos de 69 anos e 31 e 30 para quem tem mais de 70 ou mais de 80 anos, respetivamente.

O número de infetados entre os homens (543) não é muito distinto dos das mulheres (555), registando-se as maiores diferenças na casa dos 40 e dos 50, com mais 15 e 20 mulheres infetadas, e na casa dos 20, com mais 26 homens infetados.