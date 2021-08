Dois agentes da polícia moçambicana estão detidos e outros dois foragidos após se terem supostamente envolvido no roubo de mais de cinco milhões de meticais (67 mil euros) de uma empresa em Maputo, disse esta segunda-feira fonte da corporação.

O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) na província de Maputo, Elino Panguana, revelou que os quatro polícias associaram-se a mais cinco trabalhadores da empresa para participarem na simulação de um assalto a uma viatura que transportava o dinheiro da firma.

O grupo terá bloqueado o carro da instituição quando ia fazer o depósito do valor num banco, simulando um assalto”, afirmou Panguana.

Segundo o Sernic, a contabilista da empresa, encarregada pelo depósito do valor, terá combinado o esquema com o motorista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dois convidaram amigos e de seguida quatro agentes da polícia moçambicana para se aliarem ao roubo.

A contabilista acabou por confessar que de facto não era um assalto, mas foi uma coisa traçada previamente”, referiu Elino Panguana.

De acordo com o porta-voz, do grupo, sete pessoas estão detidas, entre as quais dois agentes afetos ao Sernic, enquanto os restantes dois membros, que são polícias de proteção pública, estão foragidos.

“Estão a decorrer diligências para a neutralização dos foragidos e recuperação do resto do dinheiro”, acrescentou o porta-voz do Sernic, referindo que foram recuperados mais de dois milhões de meticais (27 mil euros) e alguns bens adquiridos com o valor.