O Sporting anunciou, esta segunda-feira, o seu mais recente reforço de plantel com a contratação do médio Manuel Ugarte. O jogador de 20 anos deixa assim o Famalicão, tendo assinado com Alvalade por cinco épocas.

“Ugarte é Leão” — foi assim que o Sporting Clube de Portugal anunciou com um vídeo no Twitter a nova contratação para a equipa principal do clube. O contrato assinado é válido até 2026 com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O médio uruguaio foi apresentado esta segunda na Academia em Alcochete, refere o comunicado do Sporting, que anuncia que o jogador já está a “trabalhar às ordens de Rúben Amorim”. No site do clube, Ugarte aparece já com a camisola número 15 junto ao dirigente Frederico Varandas.

O jogador diz que o sentimento é de “uma felicidade enorme”, não só para ele como para a sua família. “É um salto muito grande na minha carreira”, referiu citado pelo comunicado naquelas que foram as primeiras declarações do futebolista. Ugarte admitiu ainda que este é “o desafio mais alto” do seu percurso, referindo que já conhece a forma de trabalhar do treinador leonino. “Como foi sempre dito, é jogo a jogo e há que pensar sempre a curto prazo”, explicou.

O uruguaio reconhece a aposta forte do clube verde e branco em jovens jogadores e admite que a Academia “é um lugar ótimo para aprender o conceito de futebol e para melhorar como jogador”, refere. “Estou aqui para o que o mister precisar.”

Manuel Ugarte vai encontrar-se com o compatriota Sebastián Coates e Rúben Vinagre, que jogou consigo no Famalicão, tendo garantido que todo o plantel o fez “sentir parte do Sporting CP” e que isso era “muito bonito”.

Ugarte joga pela seleção nacional do Uruguai, tendo-se formado como atleta no CA Fénix, onde acabou a jogar na equipa principal do clube. Passou depois para o FC Famalicão onde jogou 18 jogos como titular.