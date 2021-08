O Santuário de Fátima vai poder receber 15 mil fiéis, em simultâneo, durante a peregrinação dos emigrantes que acontece no próximo fim de semana que culmina com o 15 de agosto, noticia o Jornal de Notícias.

Desde julho que a lotação máxima do santuário duplicou em relação àquilo que foi permitido em maio deste ano: 7.500 pessoas. Em maio do ano passado, o santuário cancelou as celebrações devido à pandemia.

Apesar do aumento da lotação, o Santuário de Fátima continua a exigir o uso de máscara, a recomendar a higienização das mãos e a definir áreas para os agregados familiares (com círculos no chão) para garantir o distanciamento físico.