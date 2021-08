A FIFA levantou o impedimento de inscrição de futebolistas imposto ao Boavista devido a dívidas relativas à contratação do avançado hondurenho Alberth Elis, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

O organismo regulador do futebol mundial proibiu há cerca de um mês os “axadrezados” de registarem novos jogadores na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na sequência de um processo interposto pelos norte-americanos do Houston Dynamo, emblema representado por Elis antes de rumar ao futebol nacional.

Em 1 de agosto, o presidente do Boavista garantiu que as verbas pendentes já tinham sido liquidadas, pelo que os portuenses apenas aguardavam pelo aval da FIFA para inscreverem os reforços anunciados recentemente no mercado de transferências.

Este impedimento surgiu de uma questão relacionada com a FIFA por causa do Alberth Elis e a burocracia para desbloquear a situação demora o seu tempo, mas já está resolvida [da parte do Boavista] e teremos uma equipa muito competente no campeonato. Se não pudéssemos inscrever atletas, não estaríamos a contratar”, explicou Vítor Murta ao diário desportivo Record, durante as cerimónias do 118º aniversário dos ‘axadrezados’.

O Boavista já oficializou no defeso as contratações de Alireza Beiranvand, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Gaius Makouta e Kenji Gorré, enquanto Nathan e Chidozie, que atuaram por empréstimo em 2020/21, assinaram novos contratos no início de 2021/22.

Como o prazo de inscrição de novos jogadores antes da realização da jornada inaugural da I Liga terminava às 12h00 de sexta-feira, o sítio oficial da LPFP continua a registar apenas 21 nomes no plantel do Boavista, que poderão ser utilizados hoje na visita ao estádio do Gil Vicente, à exceção de Ricardo Mangas e Paulinho, que já foram transferidos.

“O Reggie Cannon está neste momento a viajar para Portugal e esperamos que chegue ao fim da tarde ou ao início da noite. Se não houver imprevistos, vamos estar com 17”, explicou no domingo o treinador João Pedro Sousa, em conferência de imprensa.

Os “axadrezados” contaram com 16 jogadores disponíveis no triunfo no terreno do Marítimo (1-0), em 25 de julho, da primeira fase da Taça da Liga, e acrescentaram mais um elemento na ficha de jogo da receção ao Portimonense (2-0), da ronda seguinte.

O Boavista defronta hoje o Gil Vicente, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos, no encontro de encerramento da jornada inaugural da edição 2021/22 da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.