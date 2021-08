A Autoridade Tributária (AT) foi condenada a devolver a um cidadão estrangeiro residente em Portugal 75% do imposto sobre veículos (ISV) que cobrou por um carro híbrido plug-in, importado em 2021.

Segundo o Público, que avança a notícia, o proprietário do carro contestou o pagamento da totalidade do imposto, uma vez que a primeira matrícula da viatura datava de 2019. Como a regra em vigor até 31 de dezembro de 2020 ditava um desconto de 75% no ISV, o tribunal arbitral acabou a dar razão ao queixoso. Além de devolver 75% do imposto (2.631,73 euros), a Autoridade Tributária foi condenada a pagar juros indemnizatórios.

A sentença abre, assim, um precedente, ao permitir que a importação de híbridos de um país da União Europeia, com matrícula anterior a 1 de janeiro de 2021, apenas obrigue ao pagamento de 25% do ISV.

Em causa estava um Mercedes Classe E importado da Alemanha com uma matrícula de 2019. A Portugal chegou em 2021. Até dezembro de 2020, as regras definiam que o carro só pagaria 25% do ISV, mas, no final de 2020, durante as negociações do Orçamento do Estado para este ano, o PAN, o Bloco e o PS mudaram o imposto — o desconto passou a aplicar-se apenas aos híbridos com autonomia elétrica mínima de 50 km e emissões de CO2 até 50g/km. Foi com base nessa alteração que o Fisco obrigou ao pagamento de 100% do ISV. O árbitro do processo, o jurista Guilherme W. Oliveira Martins, entendeu, porém, que a AT teria de ter em conta a matrícula de 2019.