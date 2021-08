Capri, um barco e uma modelo em topless. A 31 de julho, fotografias polémicas de Jack Brooksbank, marido da princesa Eugenie, viram a luz do dia e fizeram capas de jornais britânicos. Aos 35 anos, Brooksbank, que foi pai em março, foi fotografado a bordo de um barco na ilha no Golfo de Nápoles, em Itália, na companhia de três mulheres, enquanto Eugenie ficou em casa a cuidar de August, o bebé de cinco meses. O enquadramento dado às imagens deixaram Brooksbank em maus lençóis, ao ponto de a sogra Sarah Ferguson surgir em seu auxílio — como já antes o fez diversas vezes pelo ex-marido, o príncipe André — e de a modelo envolvida pedir publicamente desculpas por ter feito topless na presença de Brooksbank.

EXCLUSIVE: Model 'regrets' posing topless with Jack Brooksbank and apologises to Princess Eugenie https://t.co/0HupZ3DFjP — Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2021

Model 'regrets' posing topless by Princess Eugenie's husband Jack Brooksbank https://t.co/emEwfj8coj pic.twitter.com/cOyidvFMVQ — Daily Star (@dailystar) August 5, 2021

As imagens foram captadas no âmbito da Gala de Verão da Unicef, patrocinada pela marca de tequila Casamigos da qual Brooksbank é embaixador — a marca foi fundada em 2013 por George Clooney, Rande Gerber (marido de Cindy Crawford) e o amigos de ambos Mike Meldmans. Foi comprada pela Diageo, uma multinacional de bebidas, em 2017. Os bilhetes para o evento em causa, que contou com performances de Katy Perry e John Legend, oscilaram entre os 9.300 e os 29.300 euros. Entre os objetos leiloados estiveram o carro de corrida Cooper Formula Junior de 1961 de Steve McQueen e uma obra de arte de Andy Warhol.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas à parte da gala de luxo em si, a iniciativa incluiu todo um fim de semana marcado por atividades diversas, incluindo viagens de barco. Foi precisamente o que fez o marido de Eugenie, que se juntou a Rachel Zalis, ex-diretora da revista Glamour e atual diretora global da marca Casamigos, Maria Buccellati, modelo que atualmente trabalha para a marca de moda sediada em Paris Faith Connexion, e a modelo Erica Pelosin.

As fotografias suscitaram controvérsia não apenas pela companhia, mas pelos momentos de cumplicidade registados pelos paparazzi, entre Brooksbank e Maria Buccellati — os dois tiraram uma fotografia em que o marido de Eugenie a segura pela cintura — e ainda Erica Pelosini, esta que chegou a fazer topless. Foi precisamente Pelosini quem recentemente pediu desculpas a Eugenie por ter retirado a parte de cima do biquíni na presença de Brooksbank. Ao Daily Mail, diz que apenas o fez porque o biquíni estava molhado. À mesma publicação mostra-se arrependida pelo que aconteceu na viagem de barco que sucedeu a um almoço de quatro horas.

“Normalmente nunca faço topless, mas o meu biquíni ficou molhado e decidi tirá-lo. Eu sei que não parece certo para o Jack e para a sua família. Senti-me muito mal por eles quando vi as imagens dele cercado por três mulheres porque a sua esposa não estava lá. Isso levou a que as pessoas fizessem sugestões impróprias e a tirar conclusões precipitadas e é muito doloroso que as pessoas pensem assim. Sinto muito se causei algum constrangimento à princesa Eugenie e ao Jack.”

Was Jack Brooksbank right to leave Eugenie, stuck at home with the baby, while he went abroad? Vote in our poll! https://t.co/97LLEy9QF9 pic.twitter.com/d1YsctsD8D — Mail+ (@mailplus) August 5, 2021

Olhando para as imagens publicadas, Pelosini admite que as mesmas possam ser mal interpretadas por ela estar em topless, por Maria Buccellati estar a abraçar Brooksbank e por Rachel Zalis ser também “uma mulher bonita”. Ainda assim, defende que todos são apenas amigos e colegas de trabalho a passar uma “tarde maravilhosa sob o sol italiano”. “O Jack é um amigo muito querido e conheço-o há vários anos. Ele também é bom amigo das outras duas mulheres. É muito perturbador para mim que as pessoas possam estar a pensar coisas erradas.” Pelosini conta ainda que durante o polémico fim de semana Brooksbank mostrou-lhe fotografias do filho recém-nascido e admitiu ter saudades do bebé e da mulher que ficou em Windsor. Sobre as fotos, disse ter tido uma conversa rápida com ele no aeroporto, com Jack a assegurar que estava tudo bem. “Senti que ele tem uma relação forte com a esposa. Ela sabe que nada se estava a passar.”

Quem também saiu em defensa de Brooksbank foi a sogra Sarah Ferguson, que já antes defendeu publicamente o ex-marido, o príncipe André, na sequência da controversa amizade deste com Jeffrey Epstein, milionário envolvido numa rede de tráfico sexual e abuso de menores, que morreu na prisão em 2019. Dias após o sucedido, Ferguson (ou Fergie como é carinhosamente tratada no Reino Unido) assegurou que o seu genro “é um homem de integridade”, tal como disse no programa The One Show Monday, citada pela People. “Ele é uma das minhas pessoas favoritas. Chamo-o de James Bond, na verdade.” Equiparando-o ainda a um super-herói, afirmou que é “um grande pai e um marido fabuloso”. “Conheço o Jack há 10 ou 12 anos. Ele é como se fosse meu filho.”

Jack Brooksbank e Eugenie casaram em 2018, na Capela de São Jorge, em Windsor. Atualmente vivem na Frogmore Cottage, anteriormente habitada pelos duques de Sussex que, em 2020, trocaram o Reino Unido pelos EUA.