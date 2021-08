No dia em que completa 32 anos, Lourenço Ortigão foi oficialmente apresentado como novo reforço da SIC. Vai começar a trabalhar de imediato como coprotagonista da 3ª temporada de uma das produções da OPTO — ‘O Clube’ –, cujas gravações arrancam já esta semana. Foi também revelado que o ator terá espaço para se estrear também como apresentador.

“O Lourenço tem tudo a ver com a SIC. É um grande profissional, dotado de uma capacidade inata de criar empatia com o público e com reconhecido valor artístico, que a SIC quer potenciar em diferentes formatos, géneros e plataformas, a começar pela OPTO”. Estas foram as primeiras palavras de Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa, que vê o ator como uma “mais-valia” para o canal.

Em resposta, Lourenço Ortigão afirmou em comunicado enviado pela agência que o representa: “É bom juntar-me a uma equipa que sinto que acredita em mim e que partilha comigo os mesmos valores e uma perspetiva de futuro que me identifico, sem nunca desfocar a minha ambição de abrir portas e querer ser desafiado”. “Isto podia ter acontecido mais tarde ou mais cedo, mas eu sabia que ia acabar por acontecer porque eu identifico-me muito com os valores da SIC”, concluiu.

Em julho o ator terminava o contrato com a TVI. “Vimos comunicar que termina esta segunda-feira, 1 de julho de 2021, o vínculo contratual, com exclusividade, que o ator Lourenço Ortigão manteve com a TVI ao longo de 12 anos consecutivos”, dizia em comunicado o canal.

O ator também se manifestou nas redes sociais sobre a sua saída da estação de Queluz de Baixo — na qual se estreou enquanto protagonista da série “Morangos com Açúcar”. “”Foram muitos anos em que dediquei a minha vida à TVI, onde conheci pessoas incríveis, cresci, aprendi, e me ajudou a tornar no Homem que sou hoje. Agradeço a todas as pessoas que me acompanharam nestes 12 anos, em especial na Plural, onde vivi como se fosse a minha segunda casa”, disse.