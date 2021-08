A manada de elefantes que ficou famosa em todo o mundo após ter saído da sua reserva natural na China parece finalmente estar a voltar para casa. Após 17 meses a caminharem pelo país — mais de 500 quilómetros no total –, os 14 elefantes asiáticos atravessaram o rio Yuanjiang na noite deste domingo.

Ainda assim, conta o jornal The Guardian, ainda faltam cerca de 200 quilómetros para chegarem à sua reserva em Xishuangbanna, no sudoeste do país, caminho que está a ser guiado por uma equipa especial destacada para efeito, aliciando os animais com alimentos.

The herd of 14 wild Asian elephants roaming southwest China's Yunnan are approaching their traditional habitat. #AsianElephants pic.twitter.com/cV8t308PXX — China Xinhua News (@XHNews) August 9, 2021

A odisseia dos elefantes cativou a atenção do país e também do mundo. Os animais — inicialmente 15 e agora 14, depois de dois terem morrido e de um bebé ter nascido — deixaram o seu território natural em meados de abril, rumo ao norte, devastando pelo menos 56 hectares de plantações e causando danos estimados em 6,8 milhões de yuans (870 mil euros).

Os zoólogos daquela zona chinesa ainda não não conseguiram ainda determinar o que fez com que a manada deixasse o seu habitat. Os elefantes selvagens são protegidos na China e vivem exclusivamente na região turística e tropical de Xishuangbanna.