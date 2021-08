A saída de Lionel Messi do FC Barcelona está a motivar polémica e a baixa mais recente é Jaume Llopis, membro da Comissão Espai Barça, que apresentou a demissão da entidade apontando o dedo a Joan Laporta, dizendo que “não houve vontade real para negociar”. Llopis não poupa críticas ao presidente do clube catalão, afirmando que “enquanto os fãs do Barça choravam a saída de Leo, Laporta comia uma mariscada com o presidente do Real Madrid.”

Llopis apresentou a sua demissão ao dirigente do Barcelona através de uma carta publicada esta segunda-feira pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, onde o agora ex-membro do Espai Barça diz que Laporta o dececionou.

“Caro Joan, decepcionaste-me, pensei que fosses o único capaz de enfrentar Florentino. Faltam-me informações, mas tenho certeza de que muito mais poderia ser feito para que o Messi ficasse. Os que sobraram são muitos”, pode ler-se na carta. “Messi era património importante do FC Barcelona. Vai ficar na história como o presidente que demitiu Messi.”

Jaume Llopis esteve também presente no programa “Què T’hi Jugues”, da rádio SER Catalunya, e foi mais longe nas declarações. “Faltavam 25 dias e acho que não se fez tudo o que se podia para manter o Messi. Não houve uma vontade real para negociar a continuidade. É verdade que a saída dele ajuda a aligeirar a massa salarial num curto prazo, mas ainda existe muito mais gente do clube. Acho que existiu uma grande pressão sobre o responsável financeiro para fazer isto, quando existiam outras coisas mais drásticas que podiam ter sido feitas”, afirmou sobre a saída inesperada do craque argentino.

O presidente do FC Barcelona afirmou esta sexta-feira que Lionel Messi não estaria contente por abandonar o clube, mas reiterou que era impossível manter o jogador argentino, uma vez que “ninguém” está acima do clube e não existia “margem salarial” para tal.

As críticas foram também apontadas na direção da relação entre Laporta e o dirigente do Real Madrid Florentino Pérez, e o seu envolvimento na Superliga Europeia. “É um grande projeto, mas incerto. Não sei o que se pretende com o cordial acordo com o presidente do Real Madrid. Não se entende que, enquanto os jogadores do Barça lamentavam a saída de Leo, Laporta comia uma mariscada com o presidente do Real Madrid. É preciso cuidar da imagem que se passa”, referiu.