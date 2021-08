Enquanto o mundo assiste às imagens captadas em Itália e na Grécia de violentos fogos, que ameaçam casas e florestas, um painel da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um relatório que sobe o tom quanto a um alerta urgente: a janela de oportunidade para evitar catástrofes como as que já se têm registado está a fechar-se mais rapidamente. Mais: a temperatura está a aumentar mais do que o previsto e algumas das mudanças são agora já inevitáveis e “irreversíveis”.

O relatório, da autoria do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, da ONU, conclui que o planeta aqueceu mais 1,1ºC face aos níveis pré-industriais (de 1850 a 1900), aproximando-se ou ultrapassando os 1,5ºC nos próximos 20 anos (o limite que os líderes mundiais definiram, no Acordo climático de Paris, que não deveria ser ultrapassado). A tendência só pode alterar-se caso os países cortem nas emissões de gases de efeito de estufa e diminuam os níveis de dióxido de carbono na atmosfera.

O documento conclui que é “inequívoco” o papel do ser humano na crise climática, nomeadamente no aumento do nível médio das águas do mar, no degelo, nas ondas de calor, secas e cheias. E confirma que as alterações já estão em curso, algumas das quais são irreversíveis. “Não temos mais nenhum ano para evitar as alterações climáticas perigosas, porque estão aqui”, disse Michael E. Mann, o autor principal do relatório, em declarações à CNN.

Os níveis de emissões de gases de efeito de estufa têm estado a subir e a contribuir para o aumento da temperatura global. Mesmo no cenário mais otimista, em que as emissões começam a cair expressivamente hoje e são reduzidas a zero em 2050, a temperatura irá, ainda assim, chegar a um pico de 1,5 ºC antes de começar a cair. Mas mesmo que consiga limitar esse aumento, há impactos de longo prazo que se tornarão “irreversíveis”, como o aumento do nível das águas, o degelo no Ártico e o aquecimento.

António Guterres, secretário-geral da ONU, apelidou o relatório como um “cartão vermelho para a humanidade”. “Os alarmes são ensurdecedores e as evidências irrefutáveis: as emissões de gases com efeito de estuda por via da queima de combustíveis fósseis e da desflorestação estão a sufocar o nosso planeta e a colocar milhões de pessoas em risco imediato”, disse.

Michael Byrne, investigador na Universidade de Oxford, diz que o que o relatório tem de inovador é a ideia de que “os efeitos do aquecimento global já não são num futuro distante nem em cantos remotos do mundo”.

Temperatura global subirá 2,7 graus em 2100 ao atual ritmo de emissões

A temperatura global subirá 2,7 graus em 2100, se se mantiver o atual ritmo de emissões de gases com efeito de estufa, alerta ainda o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O IPCC considera cinco cenários, dependendo do nível de emissões que se alcance.

Manter a atual situação, em que a temperatura global é, em média, 1,1 graus mais alta que no período pré-industrial, não seria suficiente: os cientistas preveem que, dessa forma, se alcançaria um aumento de 1,5 graus em 2040, de 2 graus em 2060 e de 2,7 em 2100.

Este aumento, que acarretaria também mais acontecimentos climáticos extremos, como secas, inundações e ondas de calor, está longe do objetivo de reduzir para menos de 2 graus, fixado no Acordo de Paris, tratado no âmbito das Nações, que fixa a redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, impondo como limite de subida os 1,5 graus centígrados.

No cenário mais pessimista, no qual as emissões de dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa duplicariam em meados do século, o aumento poderia alcançar níveis catastróficos, em torno dos 4 graus em 2100. Cada grau de aumento faz antever cerca de sete por cento mais de precipitação em todo o mundo, o que pode originar um aumento de tempestades, inundações e outros desastres naturais, avisa o IPCC.

As ondas de calor extremo, que na época pré-industrial aconteciam aproximadamente uma vez por década e atualmente ocorrem 2,3 vezes, podem multiplicar-se até 9,4 vezes por década (quase uma por ano) no cenário com mais 4 graus de temperatura.

Por outro lado, na melhor hipótese considerada pelos peritos, em que se atinge a neutralidade carbónica (emissões zero) em metade do século, o aumento de temperatura seria de 1,5 graus em 2040, 1,6 graus em 2060 e baixaria para 1,4 graus no final do século.

O estudo da principal organização que estuda as alterações climáticas, elaborado por 234 autores de 66 países, foi o primeiro a ser revisto e aprovado por videoconferência. Os peritos reconhecem que a redução de emissões não terá efeitos visíveis na temperatura global até que passem umas duas décadas, ainda que os benefícios para a contaminação atmosférica se começassem a notar em poucos anos.