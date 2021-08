O Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana de Espanha decidiu restinguir até 20 de agosto a circulação de barcos com menos de 15 metros no Cabo Trafalgar, situado no município de Barbate, devido aos inúmeros incidentes com orcas registados naquele local.

Desde março, foram registados 56 situações em que as orcas colocaram em risco a segurança das embarcações e 25 precisaram mesmo de ser rebocados para a costa, de acordo com o jornal La Vanguardia.

❗️La #DGMM ha extendido las restricciones a la navegación de veleros de hasta 15 m de eslora entre el cabo de Trafalgar y Punta Paloma (#Cádiz) para evitar incidentes con las orcas.???? ????️Hasta el día 20 de agosto. ????Imagen cedida por el grupo de investigación de orca atlántica. pic.twitter.com/q1m0jXuTO5 — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) August 6, 2021

Na passada quinta-feira, dia 5 de agosto, o ministério afirmou em comunicado que “para evitar novos incidentes com as baleias assassinas, uma vez que, desde 27 de março – última data em que ocorreu o primeiro encontro – os cetáceos protagonizaram 56 interações com pequenos veleiros, fazendo com que às vezes, percam o o controlo”.

Se de qualquer maneira algum barco tiver um encontro inesperado com as orcas, é recomendado parar a embarcação, baixar as velas, deixar o leme, desconectar a sonda e evitar que pessoas a bordo se aproximem das orcas.” alerta ainda o Ministério espanhol.

Já em setembro do ano passado, a mesma restrição foi aplicada ao longo de várias semanas com o mesmo objetivo – garantir a segurança marítima e proteger a biodiversidade marinha.