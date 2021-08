Padrão dos Descobrimentos. Ribeiro e Castro pede plano de videovigilância do património histórico

O histórico centrista e presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, José Ribeiro e Castro, pede que as imagens do Padrão dos Descobrimentos vandalizado com um graffiti representem “um ponto de viragem para as autoridades portuguesas” e levem o Governo a adotar “com urgência, um plano de videovigilância do património histórico e monumental português, com prioridade nos monumentos nacionais”.

Este domingo, foram reveladas imagens de um graffiti, em inglês, inscrito no Padrão dos Descobrimentos, com uma extensão de cerca de 20 metros. “Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]”, lê-se na mensagem, o que significa: “Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate”. A PSP diz não ter conseguido identificar ainda qualquer suspeito.

Numa publicação no Facebook da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Ribeiro e Castro, presidente da mesma entidade, considera “inaceitável” que os “delinquentes” consigam escapar à “falta de videovigilância”, pedindo a intervenção rápida do Governo com um plano que dê prioridade aos monumentos nacionais.