Eram ainda 5h42 minutos em Lisboa quando Vénus recebeu a primeira visita desta semana, a sonda Solar Orbiter. Daqui a pouco mais de 24 horas, às 14h48 de terça-feira, será a vez da sonda BepiColombo lhe fazer uma visita. Às 12 horas, haverá uma conversa sobre os acontecimentos a decorrer no Twitter.

Earthlings! Meet some of my friends behind the science and operations of my mission – they're going to be talking about mine and @ESASolarOrbiter's #VenusFlyby shortly! ???? https://t.co/x7TrfIWndE — Bepi (@ESA_Bepi) August 9, 2021

Na verdade, as duas sondas estão apenas de passagem. A primeira tem como destino o Sol e a segunda vai para Mercúrio, mas de Vénus precisam da mesma coisa, ajuda para alinharem a rota e chegarem mais perto dos seus alvos, como explicou a Agência Espacial Europeia (ESA).

A Solar Orbiter resulta de uma parceria da ESA com a NASA (agência espacial norte-america) e a BepiColombo é fruto de uma parceira enre a ESA e a JAXA (agência espacial japonesa). Da Terra tiveram de partir com muita energia, para se libertarem da ação gravitacional do nosso planeta, mas é graças à ação de Vénus que vão conseguir reduzir um pouco da sua energia orbital para viajarem para o centro do sistema solar.

A passagem por Vénus, quase em simultâneo, não é apenas uma curiosa coincidência. “Oferece uma oportunidade sem precedentes de estudar o ambiente de Vénus a partir de duas localizações diferentes ao mesmo tempo e, além disso, em localizações que não são normalmente visitadas por sondas especificamente dedicadas a estudar o planeta”, lê-se no site da ESA.

Não haverá prova fotográfica do acontecimento quase simultânea — “Infelizmente”, escreve a ESA —, porque a distância mínima entre as sondas será de 575.000 quilómetros. A BepiColombo vai passar a uns escassos 550 quilómetros da superfície do planeta, mas para a Solar Orbiter a distância mínima será de 7.995 quilómetros.

As restantes provas fotográficas também não vão usar os melhores equipamentos das sondas que já vão orientados para os seus destinos. Ainda assim, haverá uma bateria de fotografias vindas de Vénus a chegar à Terra entre os dias 10 e 11 de agosto.