Mais de 7,3 milhões de pessoas tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, enquanto quase 6,5 milhões de pessoas tem o esquema vacinal completo, segundo avança o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em termos percentuais, 71% dos portugueses já tem uma dose de vacina e 62% já estão completamente imunizados. Neste momento, Portugal é o quarto país com a vacinação mais avançada na União Europeia, segundo dados do portal Our World in Data, sendo apenas superado por Malta, Bélgica e Espanha.

As faixas etárias mais jovens foram aquelas em que se registou uma maior subida percentual na vacinação: registou-se uma subida de 14 pontos percentuais entre pessoas entre os 18 e os 24 anos que têm uma toma do imunizante. Também nos jovens que possuem esquema vacinal completo se registou um aumento considerável: passou de 12% para 19% num espaço de uma semana.

Foi na região Norte em que mais vacinas se administraram na semana passada (231.106) seguido de Lisboa e Vale do Tejo (222.520) e da região Centro (93.940). Já o Alentejo é a zona do país onde mais pessoas possuem a vacinação completa (66%), seguindo-se da região Centro (65%). Quanto à primeira dose, a Madeira, o Alentejo, o Norte e o Centro já tem 72% da população parcialmente imune.

Em sentido inverso, a região de Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve são aquelas que estão mais atrás na vacinação, com 70% da população com uma dose.

Portugal recebeu ainda, 753.320 doses da vacina na última semana, totalizando-se 14.398.170 até ao momento.

O Ministério da Saúde já tinha anunciado, na semana passada, que o país tinha atingido a meta de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina, um marco que foi atingido antes do prazo previsto.