O recém empossado governo de Naftali Bennett voltou a apertar o controlo da pandemia em Israel, passando novamente a exigir o certificado Covid para a realização de quase todas as atividades no país. Face ao aumento do número de casos — 3.949 novos casos de Covid-19 no sábado e 3.372 no domingo, Israel voltou a impor o certificado Covid. O objetivo, disseram as autoridades sanitárias israelitas citadas pelo The Times of Israel, é conter o surto que está a provocar a variante Delta, receando-se uma forte afluência aos hospitais, em particular, dos doentes internados em unidades de cuidados intensivos.

Apesar dos bons índices do ritmo da vacinação — tendo o país conseguido alcançar a vacinação de cerca de 60% da população total até à primavera — essa situação estável acabou por se alterar. O número de casos de infeção no espaço de apenas um mês aumentou de escassas dezenas, para os cerca de 4.000 casos no passado fim de semana. A situação atual inspira preocupação sobretudo no aumento dos casos graves, que passaram na sexta-feira de 274, para os 324 casos de sábado.

Assim, Israel impõe agora a apresentação do certificado Covid em restaurantes, bares, cinemas, recintos culturais e desportivos, com a exceção de locais de culto e sinagogas. Para evitar discriminação e mediante a apresentação do denominado certificado verde — com a apresentação de testes negativos PCR realizados 72 horas antes, ou teste de antigénio 24h antes — será possível a pessoas não vacinadas acederem a lojas e a centros comerciais.

Segundo oTimes of Israel, as novas regras incluem também o uso obrigatório de máscara em todos os espaços fechados, assim como, em locais abertos em que se reúnam mais de 100 pessoas. Apesar dos pelos da OMS para a não administração de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 quando muitos países — sobretudo os que estão em vias de desenvolvimento — ainda nem sequer conseguiram dar as primeira e segunda doses, o governo israelita continua a incentivar toda a população com mais de 60 anos a que se vacine com a terceira dose.