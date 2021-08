Continua a subir o número de denúncias contra agentes das polícias portuguesas que são apresentadas à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI). De acordo com dados noticiados esta terça-feira pelo jornal Público, houve em 2020 um total de 1.073 processos de averiguação a agentes policiais com origem em denúncias, queixas e informações extraídas de processos judiciais em curso — um aumento de cerca de 12% face aos 950 de 2019.

Desde 2017 que se tem verificado uma subida do número de denúncias à IGAI na ordem dos 13%, acrescenta o mesmo jornal.

A IGAI, organismo supervisão e controlo das entidades que estão sob tutela do Ministério da Administração Interna — notavelmente, as forças de segurança, como a PSP, a GNR e o SEF —, averigua nestes processos se as forças policiais violaram direitos dos cidadãos na sua atuação.

Segundo as estatísticas noticiadas pelo Público, 42,3% das queixas dizem respeito a situações de alegada violação dos deveres de conduta por parte dos agentes das forças policiais. As queixas por ofensas à integridade física representam 20% do total.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas as várias forças de segurança não são visadas por este tipo de queixas na mesma medida. De acordo com o Público, é contra a PSP que os portugueses apresentam mais queixas: em 2020, foram 530 denúncias, mais de metade do universo total de processos abertos pela IGAI. Entre essas, incluíam-se 126 sobre ofensas à integridade física.

Ainda assim, durante o ano de 2020, a IGAI só aplicou oito sanções disciplinares.

Em 2020, houve ainda registo de três mortes às mãos das forças de segurança, uma relativa a cada polícia. No caso do SEF, tratar-se-á da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, pela qual foram recentemente condenados a penas de prisão três inspetores.

Os números vêm a público poucos dias depois de se saber que a IGAI abriu uma investigação interna a uma agente da PSP filmada a agredir violentamente um passageiro dentro de um comboio da CP na linha da Azambuja.