Com uma vantagem de 2 golos, o Benfica recebe hoje o Spartak de Moscovo no Estádio da Luz às 20 horas. Os encarnados jogam a segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões com relato garantido e em direto na Rádio Observador. Caso os encarnados consigam levar a melhor sobre a equipa moscovita treinada por Rui Vitória, segue-se PSV Eindhoven ou Midtjylland. Os holandeses levam uma vantagem de 3 golos para a segunda mão da eliminatória

A Emissão especial na Rádio Observador arranca às 19h30. Os comentários são do jornalista Gabriel Alves — autor do nosso podcast: A Força da Técnica e a Técnica da Força; do ex-árbitro Pedro Henriques — também autor do nosso podcast Sem Falta; e de João Pinto, humorista, que veste a camisola de adepto do Benfica.

A emissão especial é conduzida por Vicente Figueira, com relato a cargo dos jornalistas João Filipe Cruz e Miguel Videira, que vão trazer todas as emoções do desafio a partir do Estádio da Luz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter, respondendo às nossas sondagens, e no Instagram, deixando as suas perguntas sobre o jogo ao nosso comentador. As melhores são feitas em direto.

Nesta temporada, a Rádio Observador vai transmitir todos os jogos nacionais e internacionais de Sporting, Benfica e FC Porto. Esta nova época futebolística das nossas emissões especiais começou com a Supertaça, que o Sporting venceu por 2 – 1 frente ao Sp. de Braga.