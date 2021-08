Cabo Verde já aplicou metade das mais de 409 mil doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas desde março e a procura aumentou com a criação do “Certificado Covid”, informou esta segunda-feira o diretor nacional de Saúde.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da pandemia no país, Jorge Noel Barreto deu conta de uma “maior adesão” das pessoas à vacinação desde a publicação, em 30 de julho, da Resolução nº78/2021, passando o país ao estado de contingência e a instituir o “Certificado Covid”.

Segundo a resolução do Conselho de Ministros e válida até 30 de setembro, trata-se de um certificado, em formato digital ou papel, replicando integralmente o modelo utilizado pelos países da União Europeia, como critério para as pessoas frequentarem espaços, exceto os menores de 18 anos.

Até o momento, o diretor nacional de Saúde disse que Cabo Verde já recebeu 409.050 doses de vacinas contra a Covid-19 e já aplicou 206.272 doses, o que representa 50,4% do total.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em termos de taxa de cobertura vacinal com a primeira dose, Ribeira Grande de Santo Antão lidera, com uma percentagem de 85,9%, seguida de Paul em Santo Antão (84,2%) e Tarrafal de São Nicolau (84,1%).

Relativamente à ilha de Santiago, todos os concelhos estão abaixo da média nacional, que é de 48,6%, à exceção de São Lourenço dos Órgãos (53,4%), ainda segundo Jorge Barreto.

O diretor deu conta de que a adesão à vacinação tem sido “boa e crescente” nos últimos dias, esperando que assim continue, para o país atingir ainda este ano a meta de vacinar 70% da população adulta com pela menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Relativamente aos jovens, com idade entre 18 e 39 anos, desde 28 de junho já foram vacinadas 58.250 pessoas com uma primeira dose, representando 26,7%. “O que é um resultado também bastante satisfatório”, adiantou.

O país registou esta segunda-feira 26 novas infeções pelo novo coronavírus e leva 15 dias sem registo de óbitos, com um total de 298 até 25 de julho.

De um acumulado de 34.078 casos positivos desde o início da pandemia no país, 33.330 foram considerados recuperados (97,8%) e há ainda 429 casos ativos.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.485 pessoas e foram registados 988.061 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.