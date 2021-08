O Chega vai apresentar queixa à polícia da página de Facebook “Chega Vila Real”, onde foi feita uma publicação a insinuar que André Ventura poderia ser envenenado por “funcionários do governo socialista” assim que recebesse a vacina contra a Covid-19. A estrutura local, que dirige o Chega/Vila Real, também já denunciou a página ao Facebook, demarcando-se por completo dos autores da mesma.

O texto, acompanhado com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, foi publicado na segunda-feira e começou a ser rapidamente difundido. Entre outras considerações, os autores da página, que se apresentam como Chega/Vila Real, lançavam a questão: “Duvidam que se o André chegasse ao centro de vacinação cheio de funcionários do governo socialista do António Costa não lhe iam tentar injetar veneno mal percebessem que era ele?”.

Não demorou até que a partilha se tornasse viral, com centenas de comentários, partilhas e gostos. E muitas críticas. Entretanto, a direção do Chega emitiu um comunicado onde a “desmentir categoricamente que a página de Facebook da distrital de Vila Real que está a ser noticiada pela imprensa seja gerida por dirigentes do partido”.

A página existe desde março de 2019. Confrontada com o facto de só agora o partido se demarcar suposto de grupo de apoio, que usa as cores do partido e é idêntica a todas as outras páginas de estruturas locais, a direção do Chega garantiu não ter conhecimento do teor das publicações ou da atividade desenvolvida pela página.

‘Verdadeira’ distrital denuncia artimanhas “lamentáveis”

Ao Observador, o presidente da distrital de Vila Real, José Dias, diz ser “lamentável que as pessoas usem estas artimanhas” para tentar prejudicar o partido e garante nada ter que ver com o referido grupo de apoio — versão corroborada por Sérgio Ramos, vice-presidente da distrital e candidato do Chega a Vila Real.

“A página não não tem rigorosamente nada a ver connosco, tenho conhecimento dessa página e já comunicámos à nacional que esta página não é nossa”, explica o líder da distrital ao Observador.

O responsável garante ainda que já foi feita uma denúncia ao Facebook “há um ano“, mas a página continua a ativa com os nomes e as cores do Chega. A distrital de Vila Real tem uma página oficial no Facebook com o mesmo nome, mas não a normal “página de gostos”.

“A nossa é devidamente controlada, não deixamos entrar todas as pessoas, somos rigorosos em relação a esta situação porque já estamos vacinados”, explica o líder da distrital, insistindo que a página em causa “não tem rigorosamente nada a ver com o Chega de Vila Real”. “Não é controlada por nós, tenho a certeza absoluta.

“Se foi alguém relacionado com a minha lista/equipa ou se se provar que fui eu próprio retiro a minha candidatura“, garante.

José Dias, presidente da distrital de Vila Real, recorda que esta não é a primeira vez que a página em causa dá problemas, mas não sabe quem possa estar por detrás das publicações em causa. “Nós vamos fazer uma participação às autoridades e as autoridades vão encarregar-se de saber”, afirma.

André Ventura também reagiu nas redes sociais à publicação da página em causa. Numa publicação que pode merecer várias interpretações, Ventura disse, por um lado, que era natural que o Governo português ficasse “feliz” em silenciá-lo, e, ao mesmo tempo, pediu para que os dois assuntos não se misturassem.

“Não me vacinei porque, numa primeira fase, recusei ser prioritário, quando nem médicos, polícias ou bombeiros tinham ainda sido vacinados. Recentemente, entendi que ainda não tinha informação suficiente para tomar uma decisão sobre a matéria”, explicou, como já tinha sido noticiado pelo Observador.

Página é recorrente em polémicas

Já em junho, a página “Chega Vila Real” tinha gerado polémica quando publicou uma fotografia com o símbolo do Chega com a bandeira LGBTI+ e uma cruz por cima e onde denunciava que um “grupo de guerrilheiros de extrema-esquerda” estavam “infiltrados a fazer-se passar por pessoas de marketing do Chega a mandarem mudar a foto para solidariedade com os gays”.

“Não temos nada contra os homossexuais, que também são gente. Mas não gostamos. Acreditámos nesta mentira porque não havia problema nenhum se o Chega quisesse demonstrar alguma amizade com os gays, visto que temos alguns dirigentes que são. E há gays trabalhadores e patriotas, muitos deles que abdicam da sua escolha sexual para servir Deus. Se há homossexuais que escolhem ser portugueses do bem, nós também temos de os apoiar, não?”, podia ler-se na publicação.