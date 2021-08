Messi vai mesmo ser do PSG. Segundo o L’Equipe, o astro argentino chegará esta terça-feira a Paris e será apresentado amanhã, quarta-feira. O desportivo francês diz no seu site, que ex-jogador do Barcelona vai chegar ao início da tarde de hoje a Paris, para passar pelos habituais exames médicos.

Jorge Messi, pai do futebolista, já terá inclusivamente confirmado a notícia. Quer o Vanguardia, quer o Le Parisien, dizem que o pai de Leo disse ao canal catalão La Sexta que o filho vai “assinar hoje pelo PSG”. “Quem é o responsável pela saída dele? Averiguem vocês no clube [Barcelona]”, acrescentou.

O contrato assinado será de dois anos, com mais um de opção, e será convocada uma conferência de imprensa no Parque dos Príncipes na próxima quarta-feira.

Mas não é só a imprensa francesa a garantir a contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain. Desportivos espanhóis como a Marca ou o Sport dão também como certo que aquele que foi a figura maior do barcelonismo na última década e meia vai para a capital francesa.

O contrato de dois anos mais um de opção parece mesmo uma realidade. Segundo o Sport, o líder do PSG, Nasser Al-Khelaïfi “entrou em campo” assim que o Barcelona anunciou oficialmente a saída de La Pulga.

A confirmar-se, a super equipa dos parisienses parece não ter fim a cada ano que passa e, com Messi, estará talvez encontrada a peça final de um puzzle que já este ano recebeu jogadores como Sérgio Ramos, Wijnaldum, ou Acharf Hakimi, a juntar a craques como Neymar, Di Maria ou Mbappé. Se já era uma equipa de luxo, o que dizer com a chegada de Leo…

Na conferência de imprensa de despedida, Messi admitiu que o PSG era “hipótese”, mas que ainda não tinha nada decidido apesar de várias abordagens.

O Mundo Deportivo e o jornalista especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano falam num salário a rondar os 35 milhões de euros limpos por época, com o contrato a considerar ainda alguns extras.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021