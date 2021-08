A obra de dragagem no Porto da Casa, na ilha do Corvo, foi adjudicada à empresa ETEMAR e decorre entre quinta e sexta-feira, adiantou esta terça-feira o Governo Regional dos Açores.

A intervenção, que acontece a partir de quinta-feira e deve terminar na sexta-feira, é “da maior importância para aquela infraestrutura portuária“, destaca a Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, em comunicado.

A dragagem do Porto da Casa, a única infraestrutura portuária do Corvo, vai permitir “regularizar os fundos da bacia e garantir que as operações portuárias possam desenvolver-se sem constrangimentos”, realça a tutela.

A adjudicação da obra à empresa ETEMAR foi feita pela Portos dos Açores, empresa responsável pela gestão das infraestruturas portuárias da região.