Elon Musk mostrou pela primeira vez a base aeroespacial da SpaceX — a Starbase — através de um documentário dividido em duas partes, partilhado na terça-feira no canal de Youtube Everyday Astronaut.

O lugar que até então só podia fazer parte do imaginário de todos é revelado em dois vídeos que, juntos, somam quase duas horas. Apesar do tamanho impressionante, a base ainda está na fase embrionária. Segundo Musk, dentro de um mês tudo terá mudado: a base continuará a crescer e a evoluir até se tornar na maior base aeroespacial do mundo.

No documentário, Elon Musk explica como são desenvolvidos os projetos Super HeavyBooster 4 e StarshipSN20 e é possível ver o enorme foguetão Starship Super Heavy, de 69 metros.

No vídeo também foram partilhados alguns problemas com os quais a empresa está a lidar — como baterias que são demasiado pesadas para o foguetão.

Na segunda parte do documentário, partilhada no Youtube no dia 7 de agosto, pode-se ver o resto das instalações da Starbase:

No primeiro hangar são montados os motores Raptors; no segundo hangar, a Space X monta e armazena os tanques de combustível e no terceiro hangar monta os cones da Starship, que é a parte habitável da nave. Aqui, são também adicionadas as telhas térmicas que protegerão o foguetão contra o atrito de reentrada na atmosfera da Terra (ou marciana).

O fundador da agência aeroespacial salientou, também, que “os padrões da SpaceX são os mais elevados possíveis”. “A nossa tolerância é zero”, acrescentou.

Musk tirou ainda algum tempo para desmitificar o que alguns fóruns online afirmam sobre a altura dos foguetões da SpaceX (69 metros) Está associada à posição sexual do Kama Sutra? Não, garante, “este número foi completamente aleatório” e baseado nas necessidades do projeto. O mesmo para o número 420 associado à marijuana do Super Heavy Booster 4 e Starship SN20 — surgiram completamente por acaso.

Se os testes dos próximos meses correrem bem, a SpaceX espera lançar o SN20 para o espaço antes do final do ano.