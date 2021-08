Em atualização

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, anunciou esta terça-feira que se vai demitir na sequência das acusações de assédio sexual de que tem sido alvo. O democrata vai ser substituído por Kathy Hochul, que se tornará a primeira mulher no cargo, avança o The New York Times.

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021

“Penso que dadas as circunstâncias, a melhor maneira que posso fazer para ajudar é demitir-me”, disse, acrescentando que era a “coisa certa a fazer”. No vídeo partilhado nas redes sociais, o governador declarou “amar Nova Iorque”e transmitiu às filhas que quer que “elas sabiam que nunca desrespeitaria uma mulher”, negando novamente as acusações de que é alvo.

Cuomo caiu em desgraça um ano depois de ter sido amplamente saudado em todo os Estados Unidos pela forma pormenorizada como deu instruções diárias e pela liderança durante os dias mais duros da pandemia de Covid-19 no Estado de Nova Iorque.

A decisão do governador, que estava no terceiro mandato, foi anunciada depois de um processo de destituição (impeachment) que estava a ser preparado pelo poder legislativo.

O processo começou depois de o procurador-geral de Nova Iorque ter divulgado os resultados de uma investigação que deu conta de que Cuomo assediou sexualmente pelo menos 11 mulheres.

Os investigadores indicaram que Cuomo submeteu as mulheres a beijos indesejados, apalpou seios ou nádegas ou tocou-lhes de forma inadequada, fez comentários insinuantes sobre a aparência delas e sobre a sua vida sexual.

Nas conclusões, os investigadores indicaram também que Cuomo criou um ambiente de trabalho “repleto de medo e intimidação”.