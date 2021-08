O euro baixou esta terça-feira face ao dólar, após a queda da confiança dos investidores na Alemanha e numa altura em que se mantém a expectativa de uma redução dos estímulos monetários da Reserva Federal ainda este ano.

Às 18h10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1716 euros, quando na segunda-feira quase à mesma hora seguia a 1,1741 dólares. O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1722 dólares e a moeda europeia negociou entre 1,1710 e 1,1743 dólares.

A confiança no investimento na Alemanha voltou a piorar acentuadamente em agosto, ao registar a terceira queda consecutiva desde maio, devido a receios de uma quarta vaga de Covid-19. O centro de investigação económica europeia alemão (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança no investimento piorou para 40,4 pontos em agosto, menos 22,9 pontos.

O presidente do ZEW, Achim Wambach, considerou que a queda na confiança no investimento pelo terceiro mês consecutivo aponta para “riscos crescentes para a economia alemã”, como uma possível quarta vaga de contágios pelo novo coronavírus a partir do outono ou o enfraquecimento do crescimento na China.

O dólar subiu depois de dirigentes do Banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, e do Banco da Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, terem afirmado que são a favor de se começar a reduzir em breve os estímulos se os dados indicarem que o emprego está a melhorar.

O euro também recuou em relação à libra esterlina.

Divisas……………terça-feira…………….segunda-feira

Euro/dólar…………1,1716……………….. 1,1741

Euro/libra…………0,84663……………… 0,84804

Euro/iene………….129,57……………….. 129,49

Dólar/iene…………110,59……………….. 110,28