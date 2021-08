A GNR levantou esta terça-feira 15 autos de contraordenação pela prática de campismo e caravanismo ilegal ou irregular na área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), anunciou aquela força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Setúbal da GNR refere que as infrações foram detetadas no âmbito da operação “Verão Seguro 2021”.

Os militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Santiago do Cacém (Setúbal) “fiscalizaram 15 pessoas”, as quais foram identificadas e alvo de contraordenações “pela prática de infrações relacionadas com o campismo e caravanismo ilegal ou irregular em área protegida”.

A ação de fiscalização, que contou com o reforço da Secção de Prevenção Criminal do Policiamento Comunitário e do Posto Territorial de Sines, foi realizada com o objetivo de fiscalizar a prática de campismo e caravanismo irregular no PNSACV.

O campismo e caravanismo ilegal ou irregular em área protegida “pode conduzir a uma ocupação excessiva e desordenada de espaços públicos, zonas costeiras e áreas classificadas por autocaravanas e similares, com consequências negativas na paisagem, no ambiente, no ordenamento do território e na saúde pública”, adverte a GNR.

As coimas para os infratores podem ascender aos quatro mil euros, acrescenta.

A GNR promete ainda que “irá continuar a sensibilizar os caravanistas e campistas” para a adoção de “um comportamento mais responsável e amigo do ambiente”, em particular nas áreas protegidas.