Um incêndio que deflagrou na tarde desta terça-feira em Pelariga, Pombal, está a obrigar ao corte da A1 nos dois sentidos entre o nó de Soure e Pombal, nos quilómetros 153 e 169, avança a TVI e confirma fonte da Brisa ao Observador.

O alerta para o incêndio foi dado às 15h26, de acordo com a Proteção Civil, e no local estão 157 operacionais, apoiados por 43 viaturas e sete meios aéreos.

ℹ️????#IRPombal A1 cortada. Sentido S/N em Pombal e em N/S em Soure. KM 153 e KM 169 ????ℹ️

O presidente da câmara de Pombal, Diogo Alves Mateus, salientou à Rádio Observador que a estrada foi cortada devido à “fraca visibilidade”. O autarca, que prestou declarações a partir da frente sul do incêndio, na aldeia do Tinto, em Pelariga, revelou que o fogo está “em fase praticamente de extinção”. “O perímetro do fogo está consolidado e está tudo controlado”, afirmou o autarca.

Diogo Alves Mateus referiu ainda que não há registo de feridos nem de qualquer dano de património e que para isso contribuiu o “trabalho feito no perímetro de zona urbana essencial para controlar o fogo”.

As condições atmosféricas, nomeadamente o vento e o calor, estiveram na origem do incêndio, assinalou o autarca. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Pombal está, esta terça-feira, em risco muito elevado de incêndio.