A variante Delta, a mais agressiva da Covid-19, foi detetada nas Filipinas a meados de julho e já se espalhou por grande parte do país, tendo atingido 13 das 17 regiões segundo as autoridades de saúde. A capital, Manila, que alberga cerca de 14 milhões de pessoas, foi colocada em confinamento.

A variante levou a um número recorde de casos em países do sudeste asiático e as Filipinas não foram diferentes. De acordo com o jornal da Indonésia The Jakarta Post, os números têm vindo a aumentar e, no domingo, registou-se um crescimento acentuado nas mortes por Covid-19, num total de 287 mortos — o maior aumento diário em quatro meses. Para além disto, foram confirmadas quase 10 mil novas infeções.

As restrições impostas na passada sexta-feira vão durar até dia 20 de agosto e o seu cumprimento será assegurado pelas autoridades filipinas. As únicas exceções que permitem sair de casa são a compra de alimentos e motivos médicos. Os profissionais de saúde e trabalhadores da linha da frente também têm permissão para sair de casa.

O caos instalou-se um dia antes do confinamento ser introduzido, enquanto milhares de pessoas correram para os centros de vacinação e esperaram durante horas pela vacina. Grande parte deveu-se às declarações do presidente Rodrigo Duterte que ameaçou prender pessoas que não fossem vacinadas e que não as permitiria sair de casa. No país, apenas cerca de 10% da população foi totalmente vacinada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fotografias e vídeos encheram as redes sociais e mostram conflitos entre as pessoas para serem as primeiras na fila para a vacina, enquanto a polícia tenta intervir para impor regras de distanciamento social.

After waiting for hours, people waiting to get vaccinated ran towards the jab site of the Las Piñas Doctors Hospital in J. Aguilar Avenue as it opened around 7 am. This scene echoed in other sites in the city where hundreds lined up despite the curfew. (????: Eleng) pic.twitter.com/JROlBP6nW7 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) August 5, 2021

A variante Desta espalhou-se rapidamente pelo sudoeste asiático, incluindo países que evitaram a pandemia durante o ano passado. Indonésia, Tailândia, Malásia e Vietnam foram os mais lesados e relataram casos recordes nas últimas semanas.

As Filipinas registaram mais um milhão e meio de casos e 29.100 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, uma das maiores taxas de mortalidade no sudeste da Ásia.