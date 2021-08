Oito dias de onda de calor e fim de semana tórrido. Dos 36ºC em Lisboa aos 43ºC em Évora, com noites tropicais no Algarve

Depois de um mês de julho meio fresco, em que os episódios de dias mais quentes foram sempre curtos e esporádicos, uma crista de altas pressões que vai ficar estável sobre a península e a tal entrada da massa de ar muito quente do Norte de África, que trará as habituais poeiras alaranjadas associadas, tomarão conta da meteorologia já a partir desta terça-feira. As temperaturas vão subir gradualmente e manter-se muito altas até ao início da próxima semana. O calor será mesmo muito intenso no interior, o pouco vento virá de sul e sudeste, e no litoral algarvio as noites nunca baixarão dos 20ºC.

Tudo isto tem sempre um perigo associado, colocando várias regiões do país em alerta: com temperaturas muito elevadas e pouca humidade, o risco de incêndio aumenta consideravelmente.

Esa mancha rosa (>24 ºC a unos 1500 metros de altitud) que se aproxima desde el este podría representar la primera ola de calor del año. ????️ "No es el mismo evento de Grecia y Turquía, solo comparten el origen", aclara Víctor González (@gdvictorm): https://t.co/BWtqvRC2hi pic.twitter.com/GBHbXsu3jy — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) August 7, 2021

Presencia de #polvosahariano en la Península y las

islas Baleares para estos días. @Dust_Barcelona https://t.co/o8bbgcWMZr

Recuerda que el calor y la contaminación agravan sus efectos en la salud.

Nos lo contaba @ensgismau en #AEMETblog >>https://t.co/yNVPBL6uh4 pic.twitter.com/M8nPFVlVlJ — AEMET (@AEMET_Esp) August 9, 2021

Mas o calor a sério, daquele a escaldar, está guardado para o fim de semana. O tal de regresso para uns e partida para outros. Só para dar alguns exemplos: Lisboa estará com 36ºC na sexta e no sábado e 34ºC no domingo; o Porto, apesar de mais fresquito, andará entre os 25ºC e os 26º ao longo de toda a semana; Braga vai chegar aos 35º na sexta e aos 36ºC no sábado; a Guarda também passará a quinzena de agosto com 35º; Santarém já irá para os 40ºC, Beja atingirá os 42ºC e Évora os 43ºC.

Mesmo nas ilhas, Madeira e Açores, o tempo vai estar bastante agradável, quer de noite quer de dia.

E no Algarve, não serão só as noites que estarão quentes. Apesar de o tempo costumar ser mais ameno no litoral algarvio, desta vez a massa de ar quente africana atingirá em pleno o sul. Tudo começa sexta com 35ºC de dia e 25ºC à noite, sábado com 34ºC/24ºC, domingo com 36ºC/23ºC e segunda com 37ºC/24ºC. Espero que não esteja já a transpirar, mas sim a preparar o protetor, o chapéu e a pensar na esplanada ao fim da noite. Para os invejosos que voltaram ao trabalho, só mais um pormenor: a temperatura da água do mar também vai subir até aos 24ºC/25ºC. Mas, claro, há sempre o ar condicionado.

