A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta terça-feira que uma cidadã estrangeira foi identificada como suspeita do ato de vandalismo no Padrão dos Descobrimentos. A mulher “já terá praticado atos da mesma natureza similar noutros locais” e, entretanto, já saiu de território nacional.

“Até ao momento, foi identificada como suspeita da prática dos factos uma cidadã estrangeira, que já terá praticado atos da mesma natureza similar noutros locais e que, entretanto, se ausentou do território nacional”, informou a PJ, em comunicado.

Este domingo, foram reveladas imagens de um graffiti, em inglês, inscrito no Padrão dos Descobrimentos, com uma extensão de cerca de 20 metros. “Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]”, lê-se na mensagem, o que significa: “Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate”.

A PSP começou por dizer, na segunda-feira, não ter conseguido identificar qualquer suspeito. Mas, nas redes sociais, começou a circular uma publicação alegadamente da autoria de uma cidadã francesa, que se teria ausentado do país entretanto, e que insinuava ter sido a autora do graffiti. “it’s a wrap. Bye lisboa” (“É um embrulho. Adeus, Lisboa”), lia-se na publicação com uma fotografia do Padrão dos Descobrimentos já vandalizado. Na altura, o Observador questionou a PSP sobre te teria conhecimento desta publicação e se já tinha algum suspeito, mas fonte oficial disse não ter informação sobre o assunto.

Em comunicado, a PJ diz agora que “confirma que assumiu a investigação, relativamente ao crime de dano qualificado, recentemente praticado no Padrão dos Descobrimentos”. E refere que foram desencadeadas “diligências investigatórias e periciais necessárias através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e do Laboratório de Polícia Científica, para a recolha de elementos de prova e para a descoberta da autoria do ato ilícito”.