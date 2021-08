As motos de água são veículos para brincar na água, junto às praias, cuja rapidez e potência não pára de aumentar, satisfazendo a vontade dos clientes. Há várias marcas a disputar o mercado e, para quem está fora deste sector, sempre podemos informar que um dos modelos mais populares, fabricado pela Yamaha, monta um motor com quatro cilindros em linha e 1,8 litros que, ajudado por um turbocompressor, atinge 250 cv. Mas quem pretenda uma moto de água que mais parece um iate e não se importe de pagar o dobro, pode (e deve) optar pela nova Strand Craft V8 Wet Rod.

A nova moto de água começa por impressionar pelo design, sendo muito mais comprida do que é habitual neste tipo de veículos para sulcar as ondas. Concebida como se tivesse acabado de sair de um filme de ficção científica, a V8 Wet Rod está destinada a servir para as habituais brincadeiras, mas com outro estilo, podendo ser também utilizada como tender de um iate. Apresenta ainda luzes atrás, como se se tratasse de uma moto de estrada, além de um painel de instrumentos digital e um ainda maior ecrã central, o que pode vir a dar jeito, uma vez que a Wet Rod pode ser equipada com um sistema de navegação.

Além do design, as suas dimensões não deixam ninguém indiferente, pois com 5,08 metros de comprimento, oferece mais 1,7 metros do que um modelo convencional nipónico. E se o maior comprimento não o convence, fixe-se no peso, uma vez que os 567 kg do veículo náutico norte-americano ultrapassam os concorrentes japoneses em 200 kg.

Mas o maior trunfo da Strand Craft é o seu motor generoso. Em vez dos quatro cilindros com 1,8 litros soprados por um turbocompressor, o standard no mercado, a Wet Rod monta um enorme V8 em alumínio com 6,2 litros de capacidade, ajudado por um compressor volumétrico para não silenciar o roncar rouco da nobre mecânica. O resultado são só 300 cv, um valor comedido e que facilmente poderia superar os 500 cv, caso o construtor quisesse vitimar alguns clientes por ataque cardíaco.

Face a tudo isto, bem como a possibilidade de oferecer uma lista de equipamento opcional e de personalização que nunca mais acaba – até inclui assento com amortecimento do impacto das ondas e um mega sistema de som –, a V8 Wet Rod até se pode considerar barata ao ser proposta por 49.500 dólares. É cerca do dobro das melhores motos de água japonesas, mas só aquele motor V8 justifica o investimento de cada um dos cêntimos desembolsados.