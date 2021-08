Cinco dias depois da confirmação oficial da saída do FC Barcelona, o futuro do futebolista argentino Lionel Messi ainda não está oficialmente confirmado e continuam a multiplicar-se informações não confirmadas em torno do passo seguinte do jogador, que durante duas décadas representou o clube catalão: agora, alguns meios de comunicação desportivos avançam, embora sem fontes identificadas, que o FC Barcelona terá feito uma proposta de última hora durante a madrugada desta terça-feira para manter Messi no clube — mas a negociação final não resultou e o jogador deverá mesmo seguir para França.

Por esta altura é já praticamente certo que Messi vai rumar a Paris para jogar no Paris Saint-Germain (PSG). O clube francês já terá informado o resto do plantel sobre a possível chegada de Messi — e os adeptos do clube já se têm concentrado junto ao Parque dos Príncipes, o estádio do clube na capital francesa, a aguardar a chegada do futebolista.

Em França, o jornal desportivo L’Équipe escreve que as negociações entre o PSG se intensificaram nas últimas horas e que é possível que haja um acordo final durante esta terça-feira — e que o jogador seja apresentado de seguida. O jato privado de Messi terá voado na noite de segunda-feira para Ibiza (embora sem o jogador a bordo), onde estão a decorrer as conversas finais entre representantes do futebolista e do PSG.

Mas, numa altura em que se aguarda a confirmação formal da mudança de Messi para Paris, a imprensa desportiva internacional trouxe a público um conjunto de informações não confirmadas segundo as quais o FC Barcelona terá tentado oferecer uma contraproposta ao jogador, já depois da confirmação da saída, num último esforço para manter Messi na Catalunha.

A informação foi inicialmente avançada pelo programa televisivo La Porteria, que acompanha a atualidade do FC Barcelona no canal catalão Betevé. Segundo o programa, o clube teria feito uma “última proposta” a Messi já “depois da despedida”, negociada durante a madrugada. Durante a madrugada, o canal ainda dizia que “a opção do Barça não está, de todo, fechada” — e detalhava que o CEO do clube, Ferran Reverter, era o interlocutor da tal negociação.

Algumas horas depois, o diário desportivo argentino Olé noticiou que a proposta de última hora feita pelo FC Barcelona não tinha sido bem sucedida.

“O Barcelona fez uma última jogada”, escreveu o jornal. “Mas já era demasiado tarde. Houve uma proposta informal a ver se se podia reverter esta situação, que Messi não queria, mas já lá vai”, acrescentou o Olé, sustentando que o jogador está pertíssimo do PSG. “Tudo está encaminhado para que o Leo viaje nas próximas horas, salvo uma catástrofe“, disse uma fonte não identificada que o jornal caracteriza como alguém com influência na negociação.

Entretanto, a informação difusa sobre esta suposta proposta de última hora foi desmentida ao jornal desportivo espanhol Marca por fontes do “círculo” de Messi.

O FC Barcelona anunciou, na quinta-feira da semana passada, que Lionel Messi não renovaria contrato com o clube devido a “obstáculos económicos e estruturais”. Em causa estão as regras financeiras a que os clubes da liga espanhola estão sujeitos — e que o FC Barcelona não estava a conseguir cumprir, em grande medida devido ao enorme salário de Lionel Messi (mas não exclusivamente, já que mesmo sem Messi o clube continua para lá dos limites impostos para o rácio entre receitas e salários).