O Lamborghini Countach foi um dos modelos mais emblemáticos do construtor italiano, de que foram fabricadas 1983 unidades entre 1974 e 1990. Desenhado por Marcello Gandini, na Bertone, rapidamente a sua frente afilada, alargamentos proeminentes, massivas entradas de ar e uma generosa asa traseira se tornaram parte do imaginário dos amantes de superdesportivos dos anos 70. Pois bem, o Countach está de regresso, com a Lamborghini a anunciar que vai revelar em breve o Countach LPI 800-4, uma série especial certamente com base no chassi e mecânica do Aventador, de que apenas irão ser produzidas 112 unidades, o que fará dele um objecto de colecção.

O último dos Countach, fabricados até 1990, tinha este aspecto de touro enraivecido 3 fotos

A apresentação oficial do novo Countach vai ter lugar no exposição anual de Pebble Beach, a 15 de Agosto, que tem como palco os melhores campos de golfe californianos, poucos quilómetros a sul de Monterey e São Francisco. Virado para coleccionadores, o evento conhecido como Pebble Beach Concours d’Elegance serve todos os anos para transaccionar clássicos de quatro rodas que facilmente superam a dezena de milhões, atraindo igualmente os que procuram o último grito em matéria de desportivos, sendo isto que justifica a deslocação ao outro lado do Atlântico da Lamborghini.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe — Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021

A denominação 800-4 do Countach deixa antever uma versão especial do motor 6.5 V12 atmosférico do Aventador, que na versão SVJ, a mais potente, fornece 770 cv. No Countach deverá debitar mais 30 cv, mantendo as quatro rodas motrizes tradicionais na maioria dos modelos da marca. Há rumores que o Countach 800-4 recorre a um sistema híbrido e outros que apontam para um preço de 3 milhões de dólares. Resta aguardar por 15 de Agosto.