As ruínas romanas de Milreu, em Estoi, concelho de Faro, vão acolher um ciclo de cinema ao ar livre com sessões todos os sábados de agosto, anunciou esta terça-feira a Direção Regional de Cultura do Algarve.

Denominado “Cinema nas Ruínas”, o ciclo arranca no sábado com a comédia “Astérix – O Domínio dos Deuses” e tem como objetivo último “proporcionar ao público novas experiências em torno do património e da arqueologia” do Algarve, explicou em comunicado a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg), promotora da iniciativa em parceria com associação cultural CInemalua.

Todas as sessões têm início às 21h30, mas os interessados em assistir às projeções ao ar livre na antiga vila romanda de Milreu têm de fazer uma marcação prévia através do e-mail.

A comédia ‘Asterix — O Domínio dos Deuses’ (falado em português) dá início a este ciclo de cinema, já este sábado, dia 14 de agosto. Para jovens de todas as idades, a partir dos três anos, o filme, de 2014, é baseado no álbum de banda desenhada ‘O Domínio dos Deuses’ (lançado em França em 1971 e o 17.º assinado pela dupla René Goscinny e Albert Uderzo)”, precisou a DRCAlg.

O filme que assinala a estreia do ciclo conta com realização de Louis Clichy e Alexandre Astier e antecederá a exibição, em 21 de agosto, da película “Rainha do Deserto”, uma adaptação “homónima” de uma “história biográfica” de Georgina Howell (1042-2016), dirigida pelo alemão Werner Herzog, prosseguiu a DRCAlg.

O filme aborda a vida de “Gertrude Bell, arqueóloga, escritora, cartógrafa e política britânica do início do século XX” e conta no elenco com atores como Nicole Kidman, James Franco, Damian Lewis ou Robert Pattinson, acrescentou o organismo público regional.

No encerramento do ciclo, em 28 de agosto, os espetadores poderão assistir ao filme “Viagem em Itália”, de 1954, realizado por Roberto Rossellini, considerado um “clássico” e que a DRCAlg classifica como uma película para “ver em família”.

Entre os atores de “Viagem em Itália” estão nomes como Ingrid Bergman, George Sanders ou Maria Mauban, indicou a mesma fonte.

A DRCAlg referiu ainda que o ciclo, que visa aproximar o público do património cultural e arqueológico do Algarve, é realizado com a colaboração da Cinemalua, associação cultural fundada em fevereiro de 2020 e que tem como “propósito a promoção e divulgação de obras cinematográficas, projeções audiovisuais e a realização de atividades culturais”.

As ruínas de Milreu estão situadas junto à localidade de Estoi, a norte de Faro e “apresentam a descoberto um complexo edificado do século III, constituído por uma casa senhorial de grandes dimensões, as instalações agrícolas, um balneário e um templo”, segundo a DRCAlg.

A “área residencial, hoje visitável, aproveitou parte das construções da anterior villa e organiza-se em torno de um peristilo central – com 22 colunas – que rodeia um pátio aberto, com jardim e respetivo tanque de água”, é acrescentado.

O complexo destaca-se também por um conjunto de “mosaicos” que fazem uma “representação de fauna marinha”.