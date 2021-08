A vacinação contra a Covid-19 em modalidade “casa aberta” passou esta terça-feira a estar disponível para pessoas a partir dos 18 anos, anunciou a task force que coordena a administração de vacinas.

O anúncio foi feito na sequência da decisão da Direção-Geral da Saúde de avançar para a vacinação universal de jovens entre 12 e 15 anos.

A task force que coordena o plano de vacinação refere em comunicado que, “na sequência da decisão hoje comunicada pela DGS, de vacinar universalmente os jovens entre os 12 e 15 anos, e da chegada de um reforço de vacinas ao país”, a modalidade “casa aberta” é alargada aos maiores de 18, depois de na segunda-feira ter passado a incluir as pessoas com idade a partir dos 25 anos.

Nesta modalidade são vacinados os utentes elegíveis que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses, com o objetivo de assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação.

Na segunda-feira ficou também disponível um novo sistema de senhas digitais na maioria dos centros de vacinação existentes em Portugal, que, segundo a organização “vem permitir aos utentes evitar a espera numa fila para ser vacinado”.

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “casa aberta” é necessário que o utente aceda ao portal e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência, refere a task force.

Ao pedir a senha digital, o utente deve antecipadamente verificar no portal da afluência se o centro de vacinação pretendido tem o “semáforo verde”.

“Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista”, explica a task force, lembrando que as segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

Os horários de funcionamento da “casa aberta” podem ser consultados no site.