Vestida de rosa, rainha Isabel II é oficialmente recebida na residência de verão

Apesar de a rainha ter deixado o Castelo de Windsor no final de julho rumo à Escócia, onde tradicionalmente passa as férias de verão, só esta segunda-feira foi oficialmente recebida no Castelo de Balmoral, com uma pequena cerimónia no exterior da propriedade. Aos 95 anos, Isabel II vestiu um casaco e um chapéu ambos rosa e bem vistosos para a ocasião, e foi recebida por uma pequena guarda de honra.

O momento simbólico ficou marcado pelo som de flautas e tambores, mas também pela presença da mascote do Regimento Real da Escócia, um pónei Shetland (raça originária das ilhas Shetland) chamado Lance Corporal Cruachan IV — a tradição de ter estes animais enquanto mascote remonta a 1929. Também ele foi vestido para a ocasião com um uniforme cerimonial e as medalhas, de lado, à vista de todos.

O pónei que está com o regimento desde 2012, quando substituiu Cruachan III, já antes se vez notar: em 2017 tentou comer o ramo de flores da monarca e, no ano seguinte, tentou mordiscar a mão do príncipe Harry. Mas esta terça-feira ter-se-á portado muito bem, de acordo com a Town & Country, sendo esta a primeira receção oficial no Castelo de Balmoral após a pandemia — em 2020 foi feita uma interrupção dada a crise sanitária. Quando a rainha ficou frente a frente com o pónei, comentou: “Aqui estamos nós outra vez”.