O PSD alertou esta quarta-feira para o “momento crítico” que representa o avanço das forças talibã, que já controlam nove capitais de distrito no norte do Afeganistão. O alerta consta de um voto de preocupação esta quarta-feira apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República, no qual os deputados recordam que “a situação de segurança no Afeganistão está a agravar-se gradualmente“.

Como recorda o PSD, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, anunciou em abril a retirada das tropas dos EUA até 11 de setembro e os aliados da NATO tomaram decisão idêntica, “seguindo o princípio ‘entrar juntos, sair juntos‘”.

Os talibãs lançaram uma grande ofensiva contra as forças afegãs no início de maio, após o anúncio da retirada final das forças internacionais, e controlam agora nove capitais de província no Norte do país.

A situação de segurança no Afeganistão está a agravar-se gradualmente e o número de ataques contra as forças afegãs tem aumentado, bem como o número de assassinatos seletivos de ativistas, profissionais da comunicação social, educadores, médicos, juízes e funcionários governamentais afegãos”, avisa o grupo parlamentar do PSD no seu texto.

Para os deputados sociais-democratas, o Afeganistão “encontra-se num momento crítico, atendendo à confluência da frágil situação interna, da deterioração da situação de segurança, do impasse nas conversações de paz intra-afegãs e da decisão de retirar as tropas dos EUA e da NATO”.

No seu texto, os parlamentares sublinham que esta retirada provoca “novas incertezas, mais instabilidade, um risco de intensificação dos conflitos internos e um vazio que, na pior das hipóteses, será preenchido pelos talibãs, que pretendem implementar o Emirado Islâmico do Afeganistão”.

O partido considera essa possibilidade “muito preocupante para o país e para a sustentabilidade das realizações e progressos sociopolíticos dos últimos 20 anos”.

Lembrando que os talibãs governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001, o PSD alerta que nessa altura o regime impôs “punição feroz a quem ouvisse música, não usasse barba ou mostrasse relutância no cumprimento de regras religiosas, sendo que as mulheres e as crianças foram tratadas de forma desumana”.

Em consequência, avisam, “muitos afegãos, em particular mulheres e crianças, procuram fugir do país e é já esperado um fluxo de fugitivos em direção à Turquia, já que o Paquistão se recusa receber mais refugiados afegãos”.

A enviada especial da ONU para o Afeganistão, Deborah Lyons, disse na sexta-feira que a guerra no Afeganistão entrou numa “nova, mais mortífera e mais destrutiva fase”, com mais de 1.000 civis mortos no último mês.

Lyons advertiu que o país se dirige para uma “catástrofe” e apelou ao Conselho de Segurança para emitir uma “declaração sem ambiguidade de que os ataques a cidades têm que parar agora”.

No dia 05, a União Europeia criticou os últimos ataques perpetrados pelos talibãs e exigiu “um cessar-fogo urgente, total e permanente”.

No seu voto de preocupação, os deputados do PSD sugerem que a Assembleia da República condene os avanços das forças rebeldes talibãs no Afeganistão e exorte os talibãs a cessarem imediatamente os seus ataques contra civis e contra as forças nacionais e a respeitarem plenamente o direito internacional humanitário.

Pedem ainda que o parlamento manifeste preocupação face à fragilidade e instabilidade do Governo afegão e à falta de controlo deste sobre grande parte do país, o que agrava o impacto da violência na população civil.