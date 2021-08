A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários (AEMPS) autorizou o primeiro ensaio clínico (com pessoas) da vacina contra a Covid-19, PHH-1V, desenvolvida em Espanha pela empresa Hipra, conforme divulgado no site do regulador e anunciado pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez. A vacina foi desenhada a pensar nas variantes Alpha e Beta.

Hoy damos un gran paso en la lucha contra la pandemia. La @AEMPSGOB ha autorizado el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna española contra el #COVID19. Se trata de la vacuna de HIPRA, que ha contado también con la colaboración del Gobierno para avanzar en el proyecto. pic.twitter.com/UFBb1FErFj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 11, 2021

O ensaio clínico vai comparar a vacina espanhola com outras que já estão no mercado. Ou seja, os voluntários tomarão uma ou outra, sem saber qual, e será avaliado, como objetivo principal, a segurança e tolerância da vacina. Como objetivos secundários, serão avaliadas a imunogenicidade (capacidade de ativar o sistema imunitário) e a eficácia.

A vacina é composta por duas proteínas modificadas juntas, correspondentes à proteína spike (que forma os “espigões” do vírus e lhe permite entrar nas células humanas). A tecnologia também foi usada pelas farmacêuticas Novavax e Sanofi/GSK, mas no caso da Hipra, as duas proteínas recombinadas são semelhantes às da variante Alfa e da variante Beta, noticiou o jornal El País.

A vacina será testada com duas doses, dadas com um intervalo de três semanas e os voluntários terão entre 18 e 39 anos. A vacina pode ser armazenada a uma temperatura de entre os dois e os oito graus Celsius (o que facilita o armazenamento e distribuição).