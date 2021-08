em atualização

Um avião foi forçado a fazer uma aterragem de emergência no Aeroporto Humberto Delgado, avança fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. A mesma fonte avança ainda que este incidente não provocou qualquer vítima, nem qualquer ferido.

Ao Observador, o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto explica que este avião comercial, que tinha poucos passageiros a bordo, teria como destino o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Depois de não conseguir aterrar, pediu para o fazer em Lisboa.

Vários meios da PSP e dos Bombeiros estiveram no local durante a manhã. O Observador está em contacto com a ANA Aeroportos para tentar apurar as causas que levaram a esta aterragem de emergência.