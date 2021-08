O candidato à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, está disponível para um debate com o atual presidente da autarquia, Fernando Medina. Num e-mail enviado a Medina, o candidato lança assim o convite para “materializar” o que o próprio adversário já tinha insinuado na SIC, a 23 de julho.

O “convite” de Moedas foi enviado a Medina num e-mail a que o Observador teve acesso, a reboque de uma afirmação de Medina na SIC, em que dizia estar disponível para debater as visões que ambos têm para a capital.

“Tudo indica que o próximo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa será um de nós os dois. Neste contexto e de forma a corresponder às expectativas dos lisboetas, os quais querem e merecem votar cabalmente esclarecidos, apelo a que contribua para a elevação democrática desta eleição, colocando acima dos nossos interesses individuais os interesses dos lisboetas: numa palavra, convido-o a materializar a disponibilidade revelada no dia 23 de julho”, lê-se na missiva.

Carlos Moedas diz que tem disponibilidade total em qualquer data, hora e local. E avisa mesmo que divulgar o convite pela comunicação social, como assim fez, para assim mostrar esta sua “vontade de oferecer aos lisboetas um debate esclarecido entre candidatos e, muito em especial, entre os dois candidatos que podem vir a ser eleitos Presidente da Câmara Municipal de Lisboa”.

“O debate entre nós é, a acrescer a tudo isso, um imperativo de transparência e de maturidade democráticas. Os lisboetas devem poder ouvir, com o tempo e as condições necessárias, um debate entre os dois candidatos que reúnem a esmagadora maioria das intenções de voto e serão, portanto, um ou outro, elegíveis para liderar a equipa municipal depois de 26 de setembro. Recusar isso é recusar o escrutínio democrático, que é sempre a base do voto livre. Votar em liberdade significa votar em consciência, pelo que nos cabe a responsabilidade democrática de esclarecer na máxima medida possível aqueles que serão chamados a exercer o seu direito de voto”, lê-se.

O candidato despede-se com a esperança de conseguir que o debate se realize até ao final do mês de agosto e que Medina “não se refugie no facto de ainda estar em funções”.

As eleições autárquicas realizam-se a 26 de setembro.