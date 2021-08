Se precisa pedir ou renovar o cartão do cidadão poderá ter de esperar mais de três meses por uma vaga na agenda dos serviços do Instituto dos Registos e Notariado, pelo menos, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, noticiou o Jornal de Notícias. O atendimento sem marcação é possível desde 14 de junho, mas os horários estão completamente preenchidos por pessoas que já tinham agendado antes.

Os sindicatos justificam a incapacidade de dar resposta às necessidades da população com a diminuição do quadro de pessoal: menos 35% em 20 anos. E denunciam o aumento das agressões a funcionários por parte das pessoas que procuram os serviços.

As pessoas fazem fila a partir das cinco e seis da manhã, à espera de desistências, disse Arménio Maximino, do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN), ao JN. “Depois, fazem pressão, há insultos e agressões, há colegas que têm ficado magoados, e isto não devia acontecer.” Em agosto, as filas ainda aumentaram com os pedidos dos emigrantes.

Depois das limitações causada pela pandemia de Covid-19, o Ministério da Justiça prevê que “o fluxo de atendimento tenderá a retomar o normal”, o que será facilitado pela renovação automática do cartão do cidadão. Mas Arménio Maximino prevê um aumento do volume de trabalho como resultado das competências que antes estavam no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou devido à nova lei da nacionalidade.