Como mudaram os sintomas da Covid-19? Conheça os cinco mais comuns em cada momento

O vírus mudou e os sintomas também. Se a perda de paladar e olfato serviam de diagnóstico quase garantido de uma infeção com SARS-CoV-2, esses sintomas praticamente desapareceram entre as pessoas vacinadas ou infetadas com a variante Delta, de acordo com os dados recolhidos pelo projeto Zoe Covid.

A variante Delta trouxe as dores de cabeça e de garganta e o pingo no nariz, ficando para trás alguns dos sintomas mais comuns das primeiras infeções, como tosse persistente, falta de ar ou cansaço. A febre alta praticamente desapareceu de entre os cinco sintomas mais comuns reportados no projeto Zoe Covid.

As pessoas vacinadas reportam mais frequentemente pingo no nariz e espirros, algo que pode facilmente ser confundido com uma alergia ou leve constipação, como destaca o ABC.

O projeto Zoe Covid recolhe os sintomas de doentes Covid-19 no Reino Unido através de uma aplicação e disponibilizada testes de diagnóstico sempre que as pessoas reúnam sintomas que possam indicar uma infeção, mas com um leque de sintomas possíveis muito mais alargado do que usam os serviços nacionais de saúde português (SNS24) e britânico (NHS).

