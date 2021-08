Um estudo publicado pela revista National Science Review dá conta da criação em laboratório de um novo cristal, à base de carbono, que assegura ser mais resistente do que o diamante. Este material tem propriedades semicondutoras e de absorção de luz, comparáveis ao silício utilizado nas células fotovoltaicas.

A investigação foi desenvolvida pela universidade Yanshan, na China, em colaboração com investigadores de vários países, e explica que este novo componente — denominado AM-III — consiste num material sem forma determinada, mais duro e resistente do que qualquer outro conhecido.

Os testes mecânicos abrangentes demonstram que o carbono AM-III sintetizado é o material amorfo mais duro e forte até agora, que pode riscar o diamante e é próximo da sua força”, afirmam os investigadores.

O facto de o material não ter forma específica é o que lhe confere as propriedades surpreendentes, já que ao contrário do que acontece com o diamante, o AM-III combina padrões de átomos definidos e indefinidos.

Esta combinação com ordem e caos é o que permite que o material atinja 113 GPa no teste de dureza Vickers, enquanto os diamantes naturais atingiram resultados entre 56 e 62 GPa, enquanto os artificiais chegaram aos 103.

De forma a ser possível atingir esta combinação perfeita entre moléculas desorganizadas que não impedisse a semicondutividade ou destruísse outras propriedades do material, os investigadores misturaram e moeram os fulerenos (forma alotrópica do carbono) para depois seguirem para a câmara experimental. Aqui é aplicado calor de forma gradual ao longo de 12 horas até atingir os 1.200ºC e com uma pressão de 25 GPa, seguido de períodos de arrefecimento de mais de 12 horas.