O ciclista português Daniel Freitas (Rádio Popular-Boavista) estreia esta quarta-feira a amarela na sexta etapa da 82.ª Volta a Portugal, uma ligação entre Viana do Castelo e Fafe, que deverá ser disputada ao “sprint”.

O “axadrezado” parte de Viana do Castelo, de onde o pelotão sai às 12h35, com 42 segundos de vantagem sobre o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e 47 segundos sobre Amaro Antunes (W52-FC Porto), para uma jornada que terminará previsivelmente na liderança.

Após passarem a meta volante de Valença (45,2), os corredores vão encontrar a contagem de terceira categoria de Extremo, ao quilómetro 80, e, 20,3 quilómetros depois, cruzam novo “sprint” intermédio em Ponte da Barca.

Seguem-se as contagens de terceira categoria em Portela do Vade (113,1) e de quarta em Geraz do Minho (147,3), antes da última meta volante do dia, em Póvoa de Lanhoso (151,1).

Na aproximação à meta, o pelotão encontra uma derradeira dificuldade, em Golães, uma montanha de quarta categoria localizada aos 177,8 quilómetros.

A chegada à Praça 25 de Abril, um dos “palcos” incontornáveis da Volta a Portugal, está prevista para as 17h20.