Ziyech tinha tudo para ser o herói da Supertaça Europeia. Abriu o marcador, criou diversas oportunidades de golo e foi claramente o melhor jogador do Chelsea durante a primeira parte. Tudo desmoronou ainda antes do intervalo, quando o jogador marroquino se lesionou no ombro direito depois de uma bola dividida com Juan Foyth e não conseguiu voltar ao jogo, sendo substituído por Pulisic. E, enquanto era assistido pela equipa técnica dos ingleses, Ziyech recordou o “apito verde” que em novembro de 2019 saltou para a ribalta do futebol europeu.

Na altura, há quase dois anos, André Gomes utilizou o “apito verde” para tentar suportar as dores provocadas pela assustadora fratura no tornozelo depois de um choque com Son Heung-min durante uma partida da Premier League entre o Everton e o Tottenham. A curiosidade de todos os que assistiram àquele momento e ficaram sem perceber para que servia o tal “apito verde” levou à explicação de vários profissionais de saúde que clarificaram que o tal green whistle, em inglês, permite a autoadministração de metoxiflurano, um anestésico inalado que tem um “pico de ação de três minutos” para aliviar dores intensas.

“Podemos utilizar, neste tipo de dor, opióides fracos ou fortes. Contudo, carecem de um acesso venoso e de supervisão médica, pelo que havia sempre alguma carência neste tipo de abordagem, que o metoxiflurano inalado vem colmatar. Estamos a falar de um gás anestésico que atualmente é utilizado em doses baixas, como analgésico. É administrado através de inalação e está indicado para tratar dor moderada a intensa em doentes adultos conscientes e com traumatismo agudo”, explicou Alexandre Marques, especialista em medicina desportiva, em declarações ao MaisFutebol.

Ora, o composto, tomado pela boca, começou a ser regularmente utilizado na Austrália a partir dos anos 70 e o râguebi é atualmente uma das modalidades que mais o usa. Em Portugal, a seleção nacional de râguebi já dispõe do anestésico, assim como as equipas de futebol do FC Porto, do Boavista e do Gil Vicente, sendo que a Premier League também permite a sua utilização. Esta quarta-feira, foi a vez de Ziyech pegar no “apito verde” para tentar suportar as dores no ombro direito — o jogador marroquino saiu pelo próprio pé, em claro sofrimento, e passou o resto da partida na bancada e com o braço ao peito.