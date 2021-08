Ghislaine Maxwell está preparada para testemunhar em defesa do duque de York que, no início desta semana, foi processado num tribunal de Nova Iorque pela mulher que o acusa de abuso sexual: Virginia Roberts Giuffre. Agora, de acordo com o britânico The Telegraph, amigos da socialite caída em desgraça, detida em julho de 2020 por ligação a Jeffrey Epstein, dizem que esta apoiaria as alegações do príncipe, que continua a negar alguma vez ter tido relações com Giuffre.

O relato de quem acusa — também ela alegada vítima de Epstein — é bem diferente. Giuffre defende que ela e o príncipe tiveram sexo três vezes em 2001, quando tinha apenas 17 anos. O primeiro encontro terá sido em Londres, na casa de Ghislaine Maxwell; o segundo terá acontecido na mansão em Nova Iorque do milionário suspeito de controlar um esquema de tráfico sexual e abuso de menores e que se enforcou na prisão em 2019; já o terceiro e último terá sido durante uma orgia na ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas.

O advogado de Giuffre, David Boies, contou na terça-feira à noite que a defesa do duque optou pelo silêncio. “Ele pode ignorar-me. E ele pode ignorar a Virginia… mas não pode ignorar o processo judicial”. Na ação que deu entrada no tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque, na segunda-feira, o segundo filho da rainha Isabel II (e alegadamente o preferido) é acusado de ter “cometido agressão sexual” quando Virginia Giuffre era menor e de em “várias ocasiões” ter tocado na jovem de forma intencional e “de maneira ofensiva e sexual sem o seu consentimento”.

Numa entrevista ao Channel 4 News, Boies admite que provas como a fotografia que supostamente mostra o duque na companhia da alegada vítima “não vai direta e conclusivamente para a questão fundamental de se houve abuso sexual”, no entanto pode ser o suficiente para atacar a sua credibilidade. “Em última análise, isto resume-se a uma questão de credibilidade.”

O processo em causa põe em cima da mesa a hipótese de o príncipe ser forçado a testemunhar num tribunal norte-americano mas também hipoteca seriamente um eventual regresso à vida pública — na sequência de uma desastrosa entrevista em novembro de 2019, onde negou qualquer envolvimento sexual com a mulher que o acusa, o duque foi afastado dos deveres públicos. À data em que processo faz correr muita tinta nos jornais britânicos, o príncipe está em Balmoral, onde vai passar as férias na companhia da rainha e também da ex-mulher, Sarah Ferguson, que até agora o tem sempre defendido publicamente.

Maxwell pode ser uma testemunha importante na defesa do príncipe. “Ghislaine estará preparada para testemunhar em nome do duque”, disse um amigo, citado pelo The Telegraph. “Quando o caso contra o duque chegar a tribunal, ou Ghislaine será condenada e cumprirá 85 anos de prisão [ou se] for inocentada, é claro, ela ajudará o príncipe André. Eles são amigos há muito tempo. É muito provável que Ghislaine se ofereça para ajudá-lo.”